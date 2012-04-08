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Постер к 4-му сезону сериала Сестра Джеки
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны Сезон 4

Nurse Jackie 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Сестра Джеки»

В 4-м сезоне сериала «Сестра Джеки» главная героиня понимает, что ей нужна профессиональная помощь с ее зависимостью от лекарств. Джеки проходит детоксикацию в реабилитационном центре и находит неожиданную поддержку в лице семнадцатилетнего бывшего наркомана. Кевин наконец узнает правду о ней и Эдди, которая совершенно его не радует. В это время больница Всех Святых переходит под управление частной корпорации, директор которой производит шокирующие кадровые перестановки. Далеко не все сотрудники готовы работать на новых условиях. Зои сомневается в своих отношениях с Ленни.

Список серий 4-го сезона сериала «Сестра Джеки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Чайник-чайник-черный-черный Kettle-Kettle-Black-Black
Сезон 4 Серия 1
8 апреля 2012
Диснейленд отстой Disneyland Sucks
Сезон 4 Серия 2
15 апреля 2012
Стена The Wall
Сезон 4 Серия 3
22 апреля 2012
Медленно растущие монстры Slow Growing Monsters
Сезон 4 Серия 4
29 апреля 2012
Однорукие ребята One-Armed Jacks
Сезон 4 Серия 5
6 мая 2012
Зона, в которой запрещено кимоно No-Kimono-Zone
Сезон 4 Серия 6
13 мая 2012
День игуаны Day Of The Iguana
Сезон 4 Серия 7
20 мая 2012
Горячая и холодная Chaud & Froid
Сезон 4 Серия 8
3 июня 2012
Те перья? Are Those Feathers?
Сезон 4 Серия 9
10 июня 2012
Разберитесь с вашим скандалом Handle Your Scandal
Сезон 4 Серия 10
17 июня 2012
График выхода всех сериалов
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