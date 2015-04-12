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Постер к 7-му сезону сериала Сестра Джеки
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны Сезон 7

Nurse Jackie 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 12 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 7-й сезон сериала «Сестра Джеки»

В 7-м сезоне сериала «Сестра Джеки», придя в себя после ареста, Джеки страдает от детоксикации. Предвидя ожесточенную битву с Глорией Акалитус, Джеки обращается за помощью к своему адвокату, чтобы он помог ей вернуться на свое прежнее место медсестры в больницу. Но во время испытательного срока она должна каждый день сдавать анализы на наркотики в крови. Кроме того, ей нельзя прикасаться к пациентам, и остальные ее полномочия сильно урезаны. Тем временем Джеки случайно узнает, что больницу собираются продать новому владельцу. Однако Акалитус не хочет доверять ее словам из-за ее дурного прошлого.

Список серий 7-го сезона сериала «Сестра Джеки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Чистка Clean
Сезон 7 Серия 1
12 апреля 2015
Сделка Deal
Сезон 7 Серия 2
19 апреля 2015
Быть крестным Godfathering
Сезон 7 Серия 3
26 апреля 2015
Милые дамы Nice Ladies
Сезон 7 Серия 4
3 мая 2015
Кооператив Coop Out
Сезон 7 Серия 5
10 мая 2015
Полдень High Noon
Сезон 7 Серия 6
17 мая 2015
Вы со мной, доктор Ву? Are You With Me, Doctor Wu?
Сезон 7 Серия 7
24 мая 2015
Регулируемое медицинское обслуживание Managed Care
Сезон 7 Серия 8
31 мая 2015
Сервиам в Каритате Serviam in Caritate
Сезон 7 Серия 9
7 июня 2015
Джеки и волк Jackie and the Wolf
Сезон 7 Серия 10
14 июня 2015
Мститель Джонс Vigilante Jones
Сезон 7 Серия 11
21 июня 2015
Я произнесу небольшую молитву I Say a Little Prayer
Сезон 7 Серия 12
28 июня 2015
График выхода всех сериалов
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