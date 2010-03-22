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Постер к 2-му сезону сериала Сестра Джеки
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны Сезон 2

Nurse Jackie 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Сестра Джеки»

Во 2-м сезоне сериала «Сестра Джеки» Джеки проводит время со своей семьей на пляже, пытаясь вновь стать для близких хорошей женой и матерью. Однако даже в такой ситуации она не может ослабить контроль и постоянно дает всем понять, что именно она – глава семьи. Тем временем в больнице Глория обеспокоена растущим исчезновением лекарств. Она пытается ввести среди врачей и медперсонала новую строгую систему выдачи препаратов. Но не всех устраивает это ограничение. Особенно недовольны те, кто тайно подворовывал адерол и викодин со склада больницы. Доктор Купер подает официальную жалобу на Джеки.

Список серий 2-го сезона сериала «Сестра Джеки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Привычная пища Comfort Food
Сезон 2 Серия 1
22 марта 2010
Твиттер Twitter
Сезон 2 Серия 2
29 марта 2010
Кэндиленд Candyland
Сезон 2 Серия 3
5 апреля 2010
Яблочный бонг Apple Bong
Сезон 2 Серия 4
12 апреля 2010
Сиделка Caregiver
Сезон 2 Серия 5
19 апреля 2010
Кровотечение Bleeding
Сезон 2 Серия 6
26 апреля 2010
Тонкая грань Silly String
Сезон 2 Серия 7
3 мая 2010
Биты обезьяны Monkey Bits
Сезон 2 Серия 8
10 мая 2010
Абонентский ящик P. O. Box
Сезон 2 Серия 9
17 мая 2010
Спящие собаки Sleeping Dogs
Сезон 2 Серия 10
24 мая 2010
Что приносит день What The Day Brings
Сезон 2 Серия 11
31 мая 2010
Годы службы Years of Service
Сезон 2 Серия 12
7 июня 2010
График выхода всех сериалов
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