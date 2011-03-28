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Постер к 3-му сезону сериала Сестра Джеки
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны Сезон 3

Nurse Jackie 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Сестра Джеки»

В 3-м сезоне сериала «Сестра Джеки» главная героиня переживает нешуточные проблемы в семье. Муж чувствует, что она не может расслабиться и забыть о работе даже дома, что приводит к множеству ссор и нелепых ситуаций. Тем временем Акалитус предупреждает персонал, что все близлежащие больницы временно закрылись. Поток пациентов увеличивается в несколько раз, и ресурсов клиники едва хватает, чтобы принять их всех. Зои публично признается в своем романе с Ленни. Эдди сближается с Кевином и заявляет Джеки, что не хочет больше врать своему новому другу. Акалитус объявляет, что больницу может посетить сама Мишель Обама.

Список серий 3-го сезона сериала «Сестра Джеки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Игра началась Game On
Сезон 3 Серия 1
28 марта 2011
Достаточно веревки Enough Rope
Сезон 3 Серия 2
4 апреля 2011
Сыграй со мной Play Me
Сезон 3 Серия 3
11 апреля 2011
Варежка Mitten
Сезон 3 Серия 4
18 апреля 2011
Крысиный водопад Rat Falls
Сезон 3 Серия 5
25 апреля 2011
Когда святые идут When The Saints Go
Сезон 3 Серия 6
2 мая 2011
Орхидеи и салями Orchids and Salami
Сезон 3 Серия 7
9 мая 2011
Изумительный The Astonishing
Сезон 3 Серия 8
16 мая 2011
Вы встречались с мисс Джонс? Have You Met Ms. Jones?
Сезон 3 Серия 9
23 мая 2011
К черту лемуров Fuck The Lemurs
Сезон 3 Серия 10
6 июня 2011
Тренировка подачи Batting Practice
Сезон 3 Серия 11
13 июня 2011
Глухой, слепой, опухоли и тест мочи …Deaf Blind Tumor Pee-Test
Сезон 3 Серия 12
20 июня 2011
График выхода всех сериалов
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