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Постер к 1-му сезону сериала Когда нас видят
Киноафиша Сериалы Когда нас видят Сезоны Сезон 1

When They See Us 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Когда нас видят»

В 1-м сезоне шоу «Когда нас видят» вернет зрителей в Гарлем 1989 года и расскажет о судебном процессе, который прошел в те времена. На нем были признаны виновными в жестоком изнасиловании пять парней, и каждый из них отправился в тюрьму. Прошло много лет, прежде чем выяснилось, что следствие ошиблось, а обвинения были выдвинуты несправедливо. Герои выросли, провели часть жизни за решеткой и теперь хотят рассказать о своем опыте. Проект основан на реальной истории, в него включены эпизоды, где актеры попытаются с документальной точностью передать то, что происходило на самом деле.

Список серий 1-го сезона сериала «Когда нас видят» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part One
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2019
Часть 2 Part Two
Сезон 1 Серия 2
31 мая 2019
Часть 3 Part Three
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2019
Часть 4 Part Four
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2019
График выхода всех сериалов
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