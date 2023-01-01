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Сериалы
Пальцы
Сезоны
Пальцы, список сезонов
Paltsy
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
НТВ
Список сезонов сериала «Пальцы»
Сезон 1
12 эпизодов
TBA
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