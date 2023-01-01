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Киноафиша Сериалы Пальцы Сезоны Сезон 1

Paltsy
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пальцы»

В 1 сезоне сериала «Пальцы» на дворе 1994 год. Андрей, Костя, Даня, Виталик и Юра – лучшие друзья из одного класса, которых за их неразлучность даже прозвали «пальцами». Однажды ребята попадают в переплет: 14-летний Андрей участвует в покушении на местного криминального лидера Мальборо. К счастью, жертва выживает, а Андрею удается скрыть все улики. Проходит 19 лет, теперь парень живет в столице, давно забыв о шальной юности. Он приезжает в родной городок Шубинск на встречу выпускников и хочет увезти в столицу свою первую любовь Асю. Но внезапно на Мальборо кто-то совершает точно такое же покушение, причем из того же пистолета. 

Список серий сериала Пальцы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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