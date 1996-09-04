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Постер к 3-му сезону сериала Звездный путь: Вояджер
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Сезоны Сезон 3

Star Trek: Voyager 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездный путь: Вояджер»

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» экипаж оказывается в коварной ловушке кейзонов. Корабль Федерации захватывают враги. Теперь единственной надеждой членов команды остается Доктор. Только он может помочь вернуть «Вояджер» его настоящим хозяевам, которые сейчас заняты вопросами выживания на неизвестной дикой планете, где их бросили кейзоны. Однако виртуальному помощнику оказывается не так-то просто выйти из-под контроля захватчиков и связаться с ребятами. К счастью, на помощь приходит Садер, которому чудом удается высвободиться из плена и установить контакт с остальными выходцами с Земли.

Список серий 3-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Основы. Часть 2 Basics, Part II
Сезон 3 Серия 1
4 сентября 1996
Флэшбэк Flashback
Сезон 3 Серия 2
11 сентября 1996
Шут The Chute
Сезон 3 Серия 3
18 сентября 1996
Рой The Swarm
Сезон 3 Серия 4
25 сентября 1996
Ложная прибыль False Profits
Сезон 3 Серия 5
2 октября 1996
Помни Remember
Сезон 3 Серия 6
9 октября 1996
Священная земля Sacred Ground
Сезон 3 Серия 7
30 октября 1996
Конец будущего: Часть 1 Future's End, Part I
Сезон 3 Серия 8
6 ноября 1996
Конец будущего: Часть 2 Future's End, Part II
Сезон 3 Серия 9
13 ноября 1996
Вождь Warlord
Сезон 3 Серия 10
20 ноября 1996
Кью и Грэй The Q and the Grey
Сезон 3 Серия 11
27 ноября 1996
Макромир Macrocosm
Сезон 3 Серия 12
11 декабря 1996
Выставка Fair Trade
Сезон 3 Серия 13
8 января 1997
Альтер эго Alter Ego
Сезон 3 Серия 14
15 января 1997
Кода Coda
Сезон 3 Серия 15
29 января 1997
Страстная лихорадка Blood Fever
Сезон 3 Серия 16
5 февраля 1997
Единство Unity
Сезон 3 Серия 17
12 февраля 1997
Чернотелка The Darkling
Сезон 3 Серия 18
19 февраля 1997
Подъём Rise
Сезон 3 Серия 19
26 февраля 1997
Любимый сын Favorite Son
Сезон 3 Серия 20
19 марта 1997
До и после Before and After
Сезон 3 Серия 21
9 апреля 1997
Настоящая жизнь Real Life
Сезон 3 Серия 22
23 апреля 1997
Отдалённое происхождение Distant Origin
Сезон 3 Серия 23
30 апреля 1997
Перемещённые Displaced
Сезон 3 Серия 24
7 мая 1997
Худший вариант развития событий Worst Case Scenario
Сезон 3 Серия 25
14 мая 1997
Скорпион: Часть 1 Scorpion, Part I
Сезон 3 Серия 26
21 мая 1997
График выхода всех сериалов
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