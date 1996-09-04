В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» экипаж оказывается в коварной ловушке кейзонов. Корабль Федерации захватывают враги. Теперь единственной надеждой членов команды остается Доктор. Только он может помочь вернуть «Вояджер» его настоящим хозяевам, которые сейчас заняты вопросами выживания на неизвестной дикой планете, где их бросили кейзоны. Однако виртуальному помощнику оказывается не так-то просто выйти из-под контроля захватчиков и связаться с ребятами. К счастью, на помощь приходит Садер, которому чудом удается высвободиться из плена и установить контакт с остальными выходцами с Земли.