В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» события начинаются в 2371 году. Космический корабль Федерации Планет, недавно снова оказавшийся в строю после ремонта, преследует экипаж повстанцев, но неожиданно оказывается на дальнем краю галактики. Атмосфера накаляется, когда герои выясняют, что в квантовой сингулярности застрял еще один экипаж – вражеский. Вскоре становится очевидно, что за этой случайностью скрывается чей-то коварный план. «Вояджер» находит планету, на которой некоторое время назад случилась трагедия. После расследования Джейнвей и Пэрис отправляются в прошлое. Им предстоит принять непростое решение.