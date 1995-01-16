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Постер к 1-му сезону сериала Звездный путь: Вояджер
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Сезоны Сезон 1

Star Trek: Voyager 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный путь: Вояджер»

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» события начинаются в 2371 году. Космический корабль Федерации Планет, недавно снова оказавшийся в строю после ремонта, преследует экипаж повстанцев, но неожиданно оказывается на дальнем краю галактики. Атмосфера накаляется, когда герои выясняют, что в квантовой сингулярности застрял еще один экипаж – вражеский. Вскоре становится очевидно, что за этой случайностью скрывается чей-то коварный план. «Вояджер» находит планету, на которой некоторое время назад случилась трагедия. После расследования Джейнвей и Пэрис отправляются в прошлое. Им предстоит принять непростое решение.

Список серий 1-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Опекун Часть 1 Caretaker, Part I
Сезон 1 Серия 1
16 января 1995
Опекун Часть 2 Caretaker, Part II
Сезон 1 Серия 2
16 января 1995
Параллакс Parallax
Сезон 1 Серия 3
23 января 1995
Снова и снова Time and Again
Сезон 1 Серия 4
30 января 1995
Биофаг Phage
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 1995
Облако The Cloud
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 1995
Ушко иголки Eye of the Needle
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 1995
Экс-Постфактум Ex Post Facto
Сезон 1 Серия 8
27 февраля 1995
Истечения Emanations
Сезон 1 Серия 9
13 марта 1995
Основной фактор Prime Factors
Сезон 1 Серия 10
20 марта 1995
Измена State of Flux
Сезон 1 Серия 11
10 апреля 1995
Герои и демоны Heroes and Demons
Сезон 1 Серия 12
24 апреля 1995
Катексис Cathexis
Сезон 1 Серия 13
1 мая 1995
Лица Faces
Сезон 1 Серия 14
8 мая 1995
Джетрел Jetrel
Сезон 1 Серия 15
15 мая 1995
Тяжело в учении Learning Curve
Сезон 1 Серия 16
22 мая 1995
График выхода всех сериалов
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