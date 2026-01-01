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Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Награды

Награды и номинации «Звездный путь: Вояджер»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Costume Design for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Series
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
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