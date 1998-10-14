В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» экипаж оказывается в зоне, где совсем нет звезд. Выясняется, что мэйлоны пользуются этой частью пространства как свалкой. В связи с этим местным жителям грозит тета-радиация. Нанозонды Семь случайным образом оказываются в мобильном излучателе Доктора, создавая неожиданный эффект. Членам команды становится известно об этом, и они решают вступить в решающий поединок с судном Борг. Однако в этом сражении они рискуют лишиться дрона. В Дельта-квадранте члены экипажа находят учебный лагерь, который в точности повторяет Академию Звездного флота.