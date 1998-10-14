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Постер к 5-му сезону сериала Звездный путь: Вояджер
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Сезоны Сезон 5

Star Trek: Voyager 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 октября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 5-й сезон сериала «Звездный путь: Вояджер»

В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» экипаж оказывается в зоне, где совсем нет звезд. Выясняется, что мэйлоны пользуются этой частью пространства как свалкой. В связи с этим местным жителям грозит тета-радиация. Нанозонды Семь случайным образом оказываются в мобильном излучателе Доктора, создавая неожиданный эффект. Членам команды становится известно об этом, и они решают вступить в решающий поединок с судном Борг. Однако в этом сражении они рискуют лишиться дрона. В Дельта-квадранте члены экипажа находят учебный лагерь, который в точности повторяет Академию Звездного флота.

Список серий 5-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Ночь Night
Сезон 5 Серия 1
14 октября 1998
Дрон Drone
Сезон 5 Серия 2
21 октября 1998
Экстремальный риск Extreme Risk
Сезон 5 Серия 3
28 октября 1998
Во плоти In the Flesh
Сезон 5 Серия 4
4 ноября 1998
Однажды Once Upon a Time
Сезон 5 Серия 5
11 ноября 1998
Безвременье Timeless
Сезон 5 Серия 6
18 ноября 1998
Бесконечный регресс Infinite Regress
Сезон 5 Серия 7
25 ноября 1998
Ничто человеческое Nothing Human
Сезон 5 Серия 8
2 декабря 1998
Тридцать дней Thirty Days
Сезон 5 Серия 9
9 декабря 1998
Контрапункт Counterpoint
Сезон 5 Серия 10
16 декабря 1998
Скрытое изображение Latent Image
Сезон 5 Серия 11
20 января 1999
Невеста Хаотики! Bride of Chaotica!
Сезон 5 Серия 12
27 января 1999
Гравитация Gravity
Сезон 5 Серия 13
3 февраля 1999
Блаженство Bliss
Сезон 5 Серия 14
10 февраля 1999
Тёмный рубеж: Часть 1 Dark Frontier, Part I
Сезон 5 Серия 15
17 февраля 1999
Тёмный рубеж: Часть 2 Dark Frontier, Part II
Сезон 5 Серия 16
17 февраля 1999
Болезнь The Disease
Сезон 5 Серия 17
24 февраля 1999
Курс: Забвение Course: Oblivion
Сезон 5 Серия 18
3 марта 1999
Борьба The Fight
Сезон 5 Серия 19
24 марта 1999
Исследовательский центр Think Tank
Сезон 5 Серия 20
31 марта 1999
Тот, кто меня бережёт Juggernaut
Сезон 5 Серия 21
26 апреля 1999
Тот, кто меня бережёт Someone to Watch Over Me
Сезон 5 Серия 22
28 апреля 1999
11:59
Сезон 5 Серия 23
5 мая 1999
Относительность Relativity
Сезон 5 Серия 24
12 мая 1999
Боеголовка Warhead
Сезон 5 Серия 25
19 мая 1999
Эквинокс: Часть 1 Equinox, Part I
Сезон 5 Серия 26
26 мая 1999
График выхода всех сериалов
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