Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь: Вояджер
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Сезоны Сезон 2

Star Trek: Voyager 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 августа 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь: Вояджер»

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» сигнал с призывом о помощи поступает от воздушного судна, которое каким-то невероятным образом оказалось за сотню световых лет от своего измерения и времени. Экипаж «Вояджера» отправляется на планету, где обитают люди, похищенные с Земли в 1937 году. Члены команды обнаруживают пещеру, в которой восемь человек разной расовой принадлежности пребывают в состоянии криогенного сна уже две сотни лет. В одной женщине капитан Джейнвэй узнает знаменитого авиатора двадцатого столетия Амелию Эрхарт. У Кес ускоряется метаболизм, что приводит к неожиданным последствиям.

Список серий 2-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Тридцать седьмыe The 37's
Сезон 2 Серия 1
28 августа 1995
Посвящения Initiations
Сезон 2 Серия 2
4 сентября 1995
Проекции Projections
Сезон 2 Серия 3
11 сентября 1995
Элогиум Elogium
Сезон 2 Серия 4
18 сентября 1995
Нелогичное заключение Non Sequitur
Сезон 2 Серия 5
25 сентября 1995
Искажённый Twisted
Сезон 2 Серия 6
2 октября 1995
Роды Parturition
Сезон 2 Серия 7
9 октября 1995
Навязчивые видения Persistence of Vision
Сезон 2 Серия 8
30 октября 1995
Татуировка Tattoo
Сезон 2 Серия 9
6 ноября 1995
Холодный огонь Cold Fire
Сезон 2 Серия 10
13 ноября 1995
Манёвры Maneuvers
Сезон 2 Серия 11
20 ноября 1995
Сопротивление Resistance
Сезон 2 Серия 12
27 ноября 1995
Прототип Prototype
Сезон 2 Серия 13
15 января 1996
Альянс Alliances
Сезон 2 Серия 14
22 января 1996
Барьер Threshold
Сезон 2 Серия 15
29 января 1996
Слияние разумов Meld
Сезон 2 Серия 16
5 февраля 1996
Дредноут Dreadnought
Сезон 2 Серия 17
12 февраля 1996
Смертельное желание Death Wish
Сезон 2 Серия 18
19 февраля 1996
Признаки жизни Lifesigns
Сезон 2 Серия 19
26 февраля 1996
Расследование Investigations
Сезон 2 Серия 20
13 марта 1996
Тупик Deadlock
Сезон 2 Серия 21
18 марта 1996
Невинность Innocence
Сезон 2 Серия 22
8 апреля 1996
Разморозка The Thaw
Сезон 2 Серия 23
29 апреля 1996
Тувикс Tuvix
Сезон 2 Серия 24
6 мая 1996
Решение Resolutions
Сезон 2 Серия 25
13 мая 1996
Основы. Часть 1 Basics, Part I
Сезон 2 Серия 26
20 мая 1996
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Прославилась и сошла с ума: участь советской Снегурочки вызывает ужас
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше