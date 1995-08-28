Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» сигнал с призывом о помощи поступает от воздушного судна, которое каким-то невероятным образом оказалось за сотню световых лет от своего измерения и времени. Экипаж «Вояджера» отправляется на планету, где обитают люди, похищенные с Земли в 1937 году. Члены команды обнаруживают пещеру, в которой восемь человек разной расовой принадлежности пребывают в состоянии криогенного сна уже две сотни лет. В одной женщине капитан Джейнвэй узнает знаменитого авиатора двадцатого столетия Амелию Эрхарт. У Кес ускоряется метаболизм, что приводит к неожиданным последствиям.