В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» членам команды удается установить перемирие с нуклеогенными формами жизни, но для этого им приходится принести в жертв «Эквинокс». Последние часы жизни корабля решают отметить на борту «Вояджера». В честь этого экипаж проводит «День открытых дверей». Семь приветствует троих экс-дронов из своей первоначальной униматрицы. Некоторое время назад они потерпели крушение и утратили связь с Коллективом. Пока они ждали подмоги, у них запустилась память, и произошло осмысление своих личностей. Семь захлестывает паника, и она соединяет сознания спутников.