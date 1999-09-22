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Постер к 6-му сезону сериала Звездный путь: Вояджер
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Сезоны Сезон 6

Star Trek: Voyager 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 22 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 6-й сезон сериала «Звездный путь: Вояджер»

В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» членам команды удается установить перемирие с нуклеогенными формами жизни, но для этого им приходится принести в жертв «Эквинокс». Последние часы жизни корабля решают отметить на борту «Вояджера». В честь этого экипаж проводит «День открытых дверей». Семь приветствует троих экс-дронов из своей первоначальной униматрицы. Некоторое время назад они потерпели крушение и утратили связь с Коллективом. Пока они ждали подмоги, у них запустилась память, и произошло осмысление своих личностей. Семь захлестывает паника, и она соединяет сознания спутников.

Список серий 6-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Эквинокс: Часть 2 Equinox, Part II
Сезон 6 Серия 1
22 сентября 1999
Инстинкт выживания Survival Instinct
Сезон 6 Серия 2
29 сентября 1999
Баржа мёртвых Barge of the Dead
Сезон 6 Серия 3
6 октября 1999
И швец, и жнец, и на дуде игрец Tinker, Tenor, Doctor, Spy
Сезон 6 Серия 4
13 октября 1999
Алиса Alice
Сезон 6 Серия 5
20 октября 1999
Загадки Riddles
Сезон 6 Серия 6
3 ноября 1999
Зубы дракона Dragon's Teeth
Сезон 6 Серия 7
10 ноября 1999
Один маленький шаг One Small Step
Сезон 6 Серия 8
17 ноября 1999
Заговор „Воджера“ The Voyager Conspiracy
Сезон 6 Серия 9
24 ноября 1999
Следопыт Pathfinder
Сезон 6 Серия 10
1 декабря 1999
Фейр-Хэвен Fair Haven
Сезон 6 Серия 11
12 января 2000
Мгновение ока Blink of an Eye
Сезон 6 Серия 12
19 января 2000
Виртуоз Virtuoso
Сезон 6 Серия 13
26 января 2000
Мемориал Memorial
Сезон 6 Серия 14
2 февраля 2000
Тсункатце Tsunkatse
Сезон 6 Серия 15
9 февраля 2000
Коллектив Collective
Сезон 6 Серия 16
16 февраля 2000
Колдуны Spirit Folk
Сезон 6 Серия 17
23 февраля 2000
Прах к праху Ashes to Ashes
Сезон 6 Серия 18
1 марта 2000
Детские игры Child's Play
Сезон 6 Серия 19
8 марта 2000
Добрый пастырь Good Shepherd
Сезон 6 Серия 20
15 марта 2000
Воруй и процветай Live Fast and Prosper
Сезон 6 Серия 21
19 апреля 2000
Муза Muse
Сезон 6 Серия 22
26 апреля 2000
Ярость Fury
Сезон 6 Серия 23
3 мая 2000
Линия жизни Life Line
Сезон 6 Серия 24
10 мая 2000
Привидения двенадцатой палубы The Haunting of Deck Twelve
Сезон 6 Серия 25
17 мая 2000
Униматрица ноль: Часть 1 Unimatrix Zero, Part I
Сезон 6 Серия 26
24 мая 2000
График выхода всех сериалов
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