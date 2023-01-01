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Звездный путь: Вояджер
Сезоны
Звездный путь: Вояджер, список сезонов
Star Trek: Voyager
12+
Год выпуска
1995
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
UPN
Список сезонов сериала «Звездный путь: Вояджер»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
16 января 1995 - 22 мая 1995
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
28 августа 1995 - 20 мая 1996
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
4 сентября 1996 - 21 мая 1997
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
3 сентября 1997 - 20 мая 1998
Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов
14 октября 1998 - 26 мая 1999
Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов
22 сентября 1999 - 24 мая 2000
Сезон 7 / Season 7
26 эпизодов
4 октября 2000 - 23 мая 2001
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