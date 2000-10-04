В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» Доктор настаивает на прививке для Джейнвэй, Тувоку и Б’Еланны. Но из-за препарата активируется вирус, благодаря которому дроны могут сохранять самоидентификацию вне зависимости от регенерации. Королева ликвидирует экипажи, в которых «очнулся» хоть один дрон. Несколько кораблей Борг захватывают экс-дроны. Корковый имплантат Семь сломан. Ей требуется замена, но единственный способ осуществить ее – воспользоваться живым дроном. Ичеб готов принести в жертву себя, поскольку он не был до конца ассимилирован и способен существовать без имплантата.