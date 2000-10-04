Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 7-му сезону сериала Звездный путь: Вояджер
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Сезоны Сезон 7

Star Trek: Voyager 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 4 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 7-й сезон сериала «Звездный путь: Вояджер»

В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» Доктор настаивает на прививке для Джейнвэй, Тувоку и Б’Еланны. Но из-за препарата активируется вирус, благодаря которому дроны могут сохранять самоидентификацию вне зависимости от регенерации. Королева ликвидирует экипажи, в которых «очнулся» хоть один дрон. Несколько кораблей Борг захватывают экс-дроны. Корковый имплантат Семь сломан. Ей требуется замена, но единственный способ осуществить ее – воспользоваться живым дроном. Ичеб готов принести в жертву себя, поскольку он не был до конца ассимилирован и способен существовать без имплантата.

Список серий 7-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Униматрица ноль: Часть 2 Unimatrix Zero, Part II
Сезон 7 Серия 1
4 октября 2000
Несовершенство Imperfection
Сезон 7 Серия 2
11 октября 2000
Гонка Drive
Сезон 7 Серия 3
18 октября 2000
Подавление Repression
Сезон 7 Серия 4
25 октября 2000
Неотложная помощь Critical Care
Сезон 7 Серия 5
1 ноября 2000
Засланный казачок Inside Man
Сезон 7 Серия 6
8 ноября 2000
Тело и душа Body and Soul
Сезон 7 Серия 7
15 ноября 2000
Нантингейл Nightingale
Сезон 7 Серия 8
22 ноября 2000
Плоть и кровь Часть 1 Flesh and Blood, Part I
Сезон 7 Серия 9
29 ноября 2000
Плоть и кровь Часть 2 Flesh and Blood, Part II
Сезон 7 Серия 10
29 ноября 2000
Разломленный Shattered
Сезон 7 Серия 11
17 января 2001
Происхождение Lineage
Сезон 7 Серия 12
24 января 2001
Раскаяние Repentance
Сезон 7 Серия 13
31 января 2001
Пророчество Prophecy
Сезон 7 Серия 14
7 февраля 2001
Пустота The Void
Сезон 7 Серия 15
14 февраля 2001
Рабочая сила: Часть 1 Workforce, Part I
Сезон 7 Серия 16
21 февраля 2001
Рабочая сила: Часть 2 Workforce, Part II
Сезон 7 Серия 17
28 февраля 2001
Человеческая ошибка Human Error
Сезон 7 Серия 18
7 марта 2001
Кью 2 Q2
Сезон 7 Серия 19
11 апреля 2001
Автора, автора! Author, Author
Сезон 7 Серия 20
18 апреля 2001
Дружба Один Friendship One
Сезон 7 Серия 21
25 апреля 2001
Закон природы Natural Law
Сезон 7 Серия 22
2 мая 2001
Домашний очаг Homestead
Сезон 7 Серия 23
9 мая 2001
Человек эпохи Возрождения Renaissance Man
Сезон 7 Серия 24
16 мая 2001
Эндшпиль Часть 1 Endgame, Part I
Сезон 7 Серия 25
23 мая 2001
Эндшпиль Часть 2 Endgame, Part II
Сезон 7 Серия 26
23 мая 2001
График выхода всех сериалов
Related video
Бывшие пишут постоянно: женщин с этими именами невозможно забыть после расставания
От меланхолика ни следа: в улыбчивом мужчине не узнаете Пьеро из советской сказки
Похожи как две капли воды: вот кто должен был играть в фильме «Летят журавли» вместо Самойловой
Сидел на шее у жены: этого советского актера заманивали в США, но в итоге оставили у разбитого корыта
Тест: есть ли у вас 6 чувство?
Тутберидзе тошно от одного упоминания Загитовой: тренер объяснила почему
Итальянец развелся с женой после 77 лет брака: обомлеете, узнав причину
Люди в бешенстве: внучка Долиной оказалась в центре некрасивого скандала
Присвоила легендарную фамилию и позорится: внучка Евстигнеева неспроста не нравится людям
Свежее видео Рубальской пугает: приглядитесь к ее улыбке
Снялась в «клубничке» и вскружила головы даже иностранцам: почему советская актриса пропала с экранов
Кому на Руси жить хорошо: известный продюсер озвучил баснословные гонорары звезд
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше