Seven of Nine [Джейнвей и Севен за силовым куполом на мостике Даунтлесс, чужеземный корабль, маскирующийся под корабль Звёздного Флота, с Артурисом, их обманщиком за штурвалом] Куда вы нас ведёте?

Arturis [не оборачиваясь] Домой.

Captain Janeway Как вы создали мостик Звёздного Флота? Голограммы?

Arturis Синтез частиц. За пределами вашего понимания.

Captain Janeway Это то, чем заняты ваши люди? Охотитесь на беззащитные корабли?

Arturis Беззащитные? Типично для капитана Джейнвей... самодовольная праведность.

Captain Janeway Если я как‑то обидел вас или ваш народ, скажите, пожалуйста.

Arturis [Поворачиваясь] Дипломатия, капитан? Ваша дипломатия разрушила мой мир!

Captain Janeway [ошеломлённо] Что? Что вы говорите?

Arturis [медленно приближаясь] Вы заключили соглашение с Коллективом Борг — безопасный проход через их пространство... и взамен помогли им победить одного из их врагов.

Seven of Nine Вид 8472.

Arturis На вашем цветистом языке — да... Вид 8472.

[возвращается к Джейнвей]

Arturis Не приходило ли вам в голову, что в Дельта‑квадранте есть те, чьи интересы привязаны к этой войне?

[месяцы сдерживаемого гнева теперь вырываются из него]

Arturis Победа означала бы истребление Боргов... но вы не могли видеть дальше носа своего корабля!

Captain Janeway По моему мнению, Вид 8472 представлял большую угрозу, чем Борги.

Arturis Кто вы такой, чтобы принимать такое решение? Вы — незнакомец в этом квадранте!

Captain Janeway Не было времени на опрос — пришлось действовать быстро.

Arturis Мои люди сумели уклоняться от Боргов на протяжении веков. Обмануть их... всегда быть на шаг впереди. Но в последние годы Борги начали ослаблять наши защиты... они приближались... и Вид 8472 была нашей последней надеждой победить их. Вы отняли это у нас! Внешние колонии были первыми, кто пал. 23 человека за считанные часы. Наши караульные суда были отброшены... без защиты против бурь... и к тому времени, как они окружили нашу звёздную систему... сотни Кубов... мы уже сдались своему собственному страху. Немногие из нас смогли выжить. 10... 20 000. Мне повезло. Я сумел уйти на корабле. Один... но живой.

[указывает на Севен, но продолжает говорить Джейнвей.]

Arturis Я не обвиняю их. Они были всего лишь дронами... действовали по инстинкту их коллектива. У вас... у вас был выбор!

[теперь более сочувственный]

Captain Janeway Мне жаль того, что случилось с вашим народом, но попробуйте понять... Я не мог знать.

Arturis У меня ушли месяцы, чтобы найти вас. Я смотрел... и ждал своего момента, чтобы заставить вас заплатить за то, что вы сделали. Затем пришло сообщение Звёздфлота... и я понял, что ваше эгоистичное желание вернуться домой снова всплывёт. Что я смог заманить вас на этот корабль... что я смогу убедиться, что вы все будете ассимилиированы и проведёте остаток вечности как Борги. Я надеялся забрать всю вашу команду... но удовлетворюсь двумя из вас.

[возвращается к штурвалу]

Arturis За считанные часы этот корабль вернётся на мой родной мир... внутри пространства Борг.

Seven of Nine Когда это произойдет, вы тоже будете ассимилированы.

Arturis Это не имеет значения.

[к Севен]

Arturis Это то, чего вы хотели всё это время, не так ли... вернуться к своему Коллективу? Вам стоит поблагодарить меня.