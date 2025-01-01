Меню
Семь из Девяти Теперь начнётся веселье.
B'Elanna Torres Борги не знают, что такое веселье, даже если ассимилируют парк аттракционов.
Б'Эланна Торрес Откуда, черт возьми, ты знаешь, когда у нас близкие отношения?
Семь из Девяти На девятом палубе, секция 12 нет никого, кто бы не знал, когда у вас близкие отношения.
Семь из Девяти Вы будете ассимилированы.
Нилакс Сейчас не время для этого. Может быть позже.
Доктор Как бы это ни звучало заманчиво, я врач, а не драконобой.
Кес У нас на родине все гораздо проще. Ты выбираешь спутника на всю жизнь. Нет недоверия, нет зависти, нет предательства.
Доктор Ваша литература, должно быть, очень сухая.
Капитан Джейнэуэй Есть три вещи, которые нужно помнить, будучи капитаном звёздного корабля: заправляй рубашку, выходи вместе с кораблём и никогда не оставляй своих людей.
Tuvok [после того, как отразили нападение существа на корпус Вояджера] Похоже, мы потеряли наше очарование, капитан.
Tom Paris Когда бомба начинает говорить о себе в третьем лице, я начинаю нервничать.
Том Пэриш Ну, Гарри и я хотели изучить станцию. Мы хотели расширить наше понимание инопланетных культур и...
Капитан Жаневэй Пропусти речь о наборе, ты искал бар.
Гарри Ким Когда я думаю обо всем, что мы пережили вместе, может, дело не в пункте назначения, а в пути. И если этот путь займет немного больше времени, чтобы мы могли сделать что-то, во что мы все верим, я не могу представить себе места, где бы я предпочел быть, или людей, с которыми бы я предпочел быть.
Том Пэрис За путь.
Чакотей Согласен.
Капитан Джейн Уэй Слияние умов... в последний раз, когда я слышала слова "мой ум к твоему уму", у меня болела голова две недели.
Seven of Nine Вы лишаете нас выбора, как вы лишаете нас сейчас. Вы заключили нас в тюрьму во имя человечности, но не даруете нам нашего самого дорогого человеческого права - выбирать свою судьбу. Вы лицемерны, манипулятивны. Мы не хотим быть тем, кем являетесь вы. Верните нас в Коллектив!
Captain Janeway Вы утратили способность принимать разумное решение в тот момент, когда вас ассимилировали. Это забрали у вас. И пока я не уверена, что вы её вернули, я буду принимать решение за вас. Вы остаетесь здесь.
Seven of Nine Значит, вы ничем не отличаетесь от Боргов.
Chakotay ...Если Нилексу снова устроят Ночь талантов, надеюсь, ты снова это сделаешь.
Captain Janeway О, нет, не раньше, чем другие люди займут свою очередь, например, первый офицер корабля.
Chakotay Я, выйти перед людьми и выступать? Не думаю.
Captain Janeway Да брось, Чакотей. У тебя должно быть какое-то скрытое талант, которое людям понравится. Может, я могла бы постоять с яблоком на голове, а ты смог бы сбить его фазером.
Chakotay Звучит здорово. Если промахнусь, стану капитаном.
Доктор Семь. Пожалуйста, сообщите о характере медицинской неотложной ситуации.
Семь из Девяти У меня свидание.
[во время родов ребёнка Б'Эланны]
Доктор Ты успокойся?
Б'Эланна Торрес Если ты еще раз скажешь мне «успокойся», я оторвусь от тебя голографическую голову!
Доктор Я надеюсь, ты не собираешься целовать своего ребёнка вот этим ртом.
Female Q Что ж, есть одна возможность, но почему-то мне кажется, что эта шаткая баржа и её туповатые члены экипажа не справятся с задачей.
Tuvok Позвольте напомнить вам, мэм, что эта "шаткая баржа" и её "туповатый" экипаж — ваша единственная надежда в данный момент.
[Последняя реплика сериала]
Капитан Джейнвэй Доложите курс на дом.
Капитан Жанев Освобождено. Это выражение Звёздного Флота означает "убирайтесь".
Borg Queen Они отказались от своей мелочной эгоистичной жизни и возродились с большей целью. Мы избавили их от хаоса и привели к порядку.
Seven of Nine Утешительные слова. Используйте их в следующий раз вместо "сопротивление бесполезно". Возможно, вы соберете несколько добровольцев.
Гарри Ким Разве мы уже не проходили мимо триадной системы?
Чакотей Не помню, а почему?
Гарри Ким Она просто кажется знакомой.
Тувок Возможно, вы испытываете парадоксальное состояние зависимого ассоциативного феномена.
Гарри Ким [озадаченный взгляд]
Капитан Janeway Эффект дежавю!
Доктор Ты женщина, Семь.
Семь из Девяти Это наблюдение или диагноз?
Семь из Девяти Два часа, тридцать семь минут, тринадцать секунд.
Тувок [недоуменный взгляд]
Семь из Девяти Вот сколько времени мы провели без вербального общения.
Тувок Почему это примечательно?
Семь из Девяти Доктор советует мне участвовать в беседе во время неловких пауз.
Тувок Вы нашли тишину неловкой?
Семь из Девяти Нет.
Тувок Я тоже.
Доктор Пожалуйста, сообщите о причине медицинского - ох, это вы.
Неликс Я чувствую себя совершенно одиноким.
Доктор Ты *действительно* одинок. Я всего лишь голографическая проекция.
Chakotay Ты работал на неё. Она работала на них. А кто-нибудь на этом корабле работал на меня?
[Дженевра держит собаку, которую ей подарил Кью]
Женский Кью Что ты делаешь с этой собакой?
[Кью и Дженевра поворачиваются к собаке]
Женский Кью Я не о щенке говорю.
Seska Я не буду играть в эти игры со световыми трюками.
The Doctor Кубики и камни не сломают мои кости, так что можешь представить, как я отношусь к оскорблениям.
Tom Paris Если вы услышите приглушенные крики, считайте это просьбой об эвакуации.
Tuvok Мне любопытно. У Q всегда не хватало манер, или это результат какого-то естественного эволюционного процесса, связанного с их омнипотентностью?
[Когда атакован флотом маленьких кораблей]
Капитан Кэтрин Джейнвэй Это как если тебя клюют до смерти утки.
Капитан Джаневей Мистер Ким, можете оценить время ремонта матрицы дилайтиевой?
Гарри Ким Что-то вроде 72 часов?
Капитан Джаневей Слишком долго, как на 24 часа.
Tom Paris Я думаю, у меня неприятности.
Harry Kim Что нового?
Tom Paris Я думаю, я влюблён.
Harry Kim Что нового?
Tom Paris Единственный Klingon, которого я боюсь, - это моя жена после того, как она отработала двойной смену.
Том Парис Но голограмма — это просто проекция света, удерживаемая в магнитном контейнере, здесь нет настоящей материи.
[голографический доктор шлёпает Тома]
[повторяемая фраза]
Доктор Пожалуйста, укажите характер медицинской чрезвычайной ситуации.
Доктор Борги: весельчаки галактики.
Семь из Девяти "Невозможно" — это слово, которое люди используют слишком часто.
Доктор У всех нас есть жестокие инстинкты. Мы эволюционировали от хищников. Что ж, не про меня, конечно. Я был запрограммирован вами, хищниками.
Доктор Небольшой разговор — это важное умение для свиданий. Он помогает установить связь с вашим спутником.
Семь из Девяти Возможно, в ассимиляции всё-таки есть что-то положительное.
[капитан федеративного корабля времени арестован]
Лейтенант Дюкан Я арестовываю вас за преступления... которые вы собираетесь совершить.
[Одежда XX века]
Капитан Жанвей Что нам нужно, чтобы сойти за местных жителей в этом веке?
Том Пэрис Просто. Красивые вещи, быстрая машина и ОЧЕНЬ много денег.
Капитан Жанев Мы офицеры Звёздного Флота. Странности — это часть работы.
[Ниликсу]
Q Ты! Барный грызун!
Tuvok Мне их тоже пороть?
Неликс Каплаг!
Доктор Тсс!
Нееликс Я не успокоюсь, пока не увижу твою улыбку.
Тувок Тогда ты не успокоишься.
Доктор Между импульсом и действием есть целый мир хорошего вкуса, который жаждет вашего знакомства.
Том Парис [пока заказывает томатный суп у репликатора в Столовой, Том видит Гарри за столом с оригинальным доктором корабля и первым офицером Кавитом, и когда он подходит к ним, Кавит и Доктор встают и уходят] Видишь? Я же говорил, что это не займет много времени.
Гарри Ким Это правда?
Том Парис Это была моя вина? Да, ошибка пилота. Но мне понадобилось время, чтобы признать это.
[Том пробует суп, но он отвратителен]
Том Парис Ого, 14 разновидностей, а они даже простой томатный суп не могут сделать правильно.
Гарри Ким [Гарри возвращает разговор к сути дела] Они сказали, что ты подделывал отчеты.
Том Парис Верно.
Гарри Ким Почему?
Том Парис Какая разница? Я солгал.
Гарри Ким Но потом ты вышел и признался, что это была твоя ошибка?
Том Парис Скажу тебе правду, Гарри. Всё, что мне нужно было сделать, это держать язык за зубами, и я был бы в безопасности. Но я не смог. Призраки тех трех мертвых офицеров пришли ко мне посреди ночи и научили меня истинному значению Рождества. Так что я признался. Худшая ошибка в моей жизни, но не последняя. После того, как меня выгнали из Звёздного Флота, я пошел искать драку и нашел Маки. И на моем первом задании меня поймали.
Гарри Ким Наверное, тебе было особенно тяжело, будучи сыном адмирала.
Том Парис Если честно, я думаю, что моему отцу было тяжелее, чем мне.
[Том встает, чтобы уйти]
Том Парис Слушай, я знаю, что эти ребята сказали тебе держаться от меня подальше. Знаешь что? Тебе стоит их послушать. Я не совсем удачный талісман.
Гарри Ким Мне никто не нужен, чтобы выбирать друзей за меня.
Нееликс [в эфире для всего экипажа] Доброе утро, Вояджер. Хочу рассказать вам о своём друге. Я встретил этого человека почти год назад, и, если честно, он мне не понравился. Он казался немного слишком самоуверенным, слишком уж гордым. У многих людей были к нему вопросы. Он доказал, что готов продать себя первому встречному, идти туда, куда дует ветер. Так что люди задавались вопросом... можно ли доверять этому человеку, когда ситуация станет трудной? Будет ли он рядом с вами, или подведёт вас, когда вы в нём больше всего нуждаетесь? Но на самом деле - он доказал свою ценность с самого начала. Я бы сейчас не был жив, если бы не он... и для многих из вас это тоже актуально. Мне понадобилось время, чтобы это осознать. Как и многим, я слишком увлёкся первыми впечатлениями и не заметил правду, которая была у меня на глазах. Я не замечал его смелости, потому что зацикливался на его дерзости. Я игнорировал его мужество, потому что воспринимал его как высокомерие. И я недолюбливал его дружелюбие, потому что принимал его за распущенность. Так что пока этот человек каждую минуту, каждый день показывал нам всё самое лучшее, я тратил время на его осуждение. А теперь он уходит. Я горжусь тем, что несмотря на моё узколобое восприятие, Томас Юджин Париж стал моим другом. Мне будет его не хватать. Никаких больше шуток за партией в бильярд. Никаких больше бессонных ночей, когда мы делились историями. Никаких больше жалоб на мою готовку. Прощай, Том. Думаю, я говорю от лица многих из нас, когда скажу, что ты оставишь пустое место, когда уйдёшь. Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь.
[Во время родов ребенка Б'Эланны]
Доктор Клингонские роды могут занимать целые дни...
[Б'Эланна хватает его и кричит]
Доктор Но я уверен, что в нашем случае этого не произойдет.
Icheb [смотрит на свои показания трикодовера после того, как Б'ланна потеряла ориентацию] Я обнаруживаю еще одну жизненную форму.
Seven of Nine [осматриваясь в инженерном отсеке] Где?
Icheb Внутри лейтенанта Торрес, возможно, это паразит.
Seven of Nine [нажимая на значок связи, чтобы связаться с врачом] Седьмая из Девяти вызывает врача, я проведу лейтенанта Торрес в медотсек.
The Doctor Что случилось?
Seven of Nine Я полагаю, что она беременна.
B'Elanna Torres Отдохни немного, Гарри.
Harry Kim Ты можешь думать, что ты круче всех, Торас, но я могу обойтись без сна не меньше, чем ты.
B'Elanna Torres Не смеши меня, Звёздный флот. И не заставляй меня пользоваться своими правами.
Neelix Вы, случайно, не слышали о вулканском Румарии?
Tuvok Румария — это древний языческий фестиваль.
Neelix Полон едва одетых вулканцев, покрытых скользким рилланским жиром, гоняющихся друг за другом.
Tuvok Это не наблюдалось целую милленнию.
Neelix Что ж, самое время вернуть его!
B'Elanna Torres [по связи] Лейтенант Тувок, доложите в инженерный отсек.
Tuvok Принято.
[уходит]
Neelix [кричит за Тувоком] Я подумывал о тематике Румарии для столовой на следующей неделе. Много высококалорийной, жирной еды, и если кто-то захочет раздеться и бегать друг за другом... Ну, это точно поднимет мораль у нас здесь.
B'Elanna Torres Мне уже тошно от этого твоего комплекса превосходства.
Female Q Это не комплекс, дорогая. Это факт.
Гарри Ким Голографические американцы захватывают седьмой этаж!
[после того, как Сеска раскрыта как кардассианский шпион]
Сеска Я сделала это ради тебя. Я сделала это ради этого экипажа. Мы одни здесь, на милость множества враждебных пришельцев, из-за непонятного решения капитана Федерации. Капитана Федерации, который уничтожил наш единственный шанс вернуться домой. Правила Федерации. Благородство Федерации. Сострадание Федерации? Ты понимаешь, если бы это был корабль Кардассианцев, мы бы уже были дома. Мы должны начинать налаживать альянсы. Чтобы выжить, нам нужны могущественные друзья. Казон-Нистрим были готовы стать нашими защитниками в обмен на незначительные технологии.
Tuvok Ты влюблён в компьютерную подпрограмму?
Капитан Жанвей У меня есть парень, который сбоит.
[умирающий борг-дрон говорит с Семьей, которая явно в distressе]
Семь из Девяти Ты причиняешь мне боль.
Единица Ты адаптируешься.
Доктор Я доктор, а не контрразведчик.
[Отсылка к кломарам]
Тувок Они мешают обычным делам на корабле.
Капитан Джейнвэй С каких пор на этом корабле дела были хоть как-то обычными?
Доктор [Seven об Ичебе] Не переживай. Я ясно дам ему понять, что настойчивость — это бесполезно.
[Доктор впервые видит мостик]
Доктор Ну... он больше, чем я думал.
Доктор Слышали человека. Бегите. Я пришью любые отрезанные конечности, только не потеряйте их.
[Выброшенный фрагмент из эпизода "Сценарий наихудшего варианта"]
Том Париж Это Париж и Джейнуэй!
Чакотей Откуда ты знаешь?
Капитан Janeway Я не буду вашей пленницей. Придётся меня убить.
Компьютер Вояджера Принято.
Тувок Вулканы не танцуют.
Семь из Девяти Ваше обращение к моей человечности бессмысленно.
[сказано Сеске о лжи]
Доктор Меня вдохновило присутствие Мастера.
[Доктор Циммерман говорит со своим ЭМГ]
Доктор Циммерман Регинальд был прав насчет тебя. Ты превзошел сумму своей программы. Ты достиг гораздо больше, чем я когда-либо мог предсказать. Но давай говорить по существу, ты так и не преодолел врожденные недостатки своей личностной подсистемы. Ты высокомерен. Раздражителен. УБЛ#Д#, как сказала быCounsellor Troi.
Доктор Я полагаю, она тоже тебя описывала.
Доктор Циммерман Не меняй тему.
[Она говорит о голограмме, которая её заинтересовала]
Капитан Джейнвэй Ты знаешь эту историю. Девочка встречает мальчика, девочка меняет подпрограммы мальчика.
Семь из Девяти Верните меня к моему народу!
Капитан Джейнвей Ты И ЕСТЬ среди своего народа — людей.
Семь из Девяти Я не помню, что значит быть человеком. Я не знаю, что такое быть человеком!
Семь из Девяти [осматривая одежду, которую Доктор выбрал для неё] Я не знакома с тем, как носить такой предмет одежды.
[пытается расстегнуть молнию]
Семь из Девяти Помогите мне.
Доктор [медленно отступая] Думаю, ты справишься...
Семь из Девяти Я понимаю, что такое юмор. Может показаться, что это не так, но я часто развлекаюсь человеческим поведением.
[повторяемая реплика]
Борги Мы Борги. Вы будете ассимилированы. Сопротивление бесполезно.
Семь из Девяти Вы индивидуальности. Вы малы и мыслите мелко.
Neelix Почему бы нам не спеть песенку, пока мы работаем, а? Это поднимет тебе настроение. Знаешь, я изучал вулканскую музыку. Знаешь ту красивую мелодию, которая начинается с "О беззвёздной ночи бескрайнего чёрного..."
Tuvok Эта "красивая мелодия" — традиционный погребальный гимн.
Neelix Я знаю. Но это была, э... самая жизнерадостная песня, которую я мог найти в вулканской базе данных.
Доктор [к Тувоку] Ты на пути к тому, чтобы стать нормальным. Хотя я не уверен, как слово "нормальный" относится к виду, который подавляет все свои эмоции.
Чакотей [ссылаясь на сканирование датчиков, которое он только что провёл в этом секторе] Я обнаруживаю два сигнала жизни в аэропонном отсеке. Датчики, должно быть, неисправны, они оба показывают как Кэс.
Доктор Выберите слово, которое лучше всего описывает вашу боль: жгучая, пульсирующая, пронизывающая, ущемляющая, кусаюшая, колющая, стреляющая.
Доктор Семь из Девяти, как там моя любимая Борг сегодня?
Семь из Девяти Раздражена.
Капитан Джейнвэй Кому нужна эта грязь, когда можно заниматься квантовой механикой?
Доктор Я буду жаловаться, если захочу. Это успокаивает.
Кес Что-то не так?
Доктор Да. Ужасно не так. У тебя мозги не в порядке.
Чакотей [громко] Ты устроила мне этот дн#й, Торрес.
Семь из Девяти [к Джейнвэй] Ваши попытки ассимилировать этого дрона потерпят неудачу. Вы можете изменить нашу физиологию, но не сможете изменить нашу природу. Мы предадим вас. Мы — Борг.
Том Париж Не могу поверить, что капитан это позволяет. В одну минуту ты в коме, а в следующую — вновь обретенный Klingon? Я просто не понимаю.
Б'Эланна Торрес Я тоже не совсем это понимаю. Я просто знаю, что это то, что мне нужно сделать.
Том Париж Должен быть и проще способ для тебя исследовать свою духовность. Сходи в церковь или ещё куда-нибудь?
Б'Эланна Торрес Этого было бы недостаточно.
Том Париж Слушай, я прочитаю свитки, я выучу klingon. Мы разберемся с этим вместе.
Б'Эланна Торрес В следующий раз.
Том Париж Я просто надеюсь, что будет следующий раз.
Б'Эланна Торрес Он будет.
Капитан Джейнвэй Доктор, я про вас забыла.
Доктор Как лестно.
Доктор Ты должен знать, что я голограмма и не могу быть согнут, скручен или изуродован, так что не утруждайся.
B'Elanna Torres Знаешь, как говорят: доктор, который лечит сам себя, имеет п'TaH за пациента.
Kes Ты никогда не болела и не испытывала боль. Я просто хочу, чтобы хоть раз в жизни ты знала, что это такое, как это делает тебя уязвимой, маленькой и хрупкой. Тогда ты поймёшь.
The Doctor У меня нет жизни. У меня есть программа.
Female Q Не пытайся это понять; это значительно выше твоих ограниченных возможностей.
B'Elanna Torres Отнесите сыр в медицинский пост.
Чакотей Капитан.
Капитан Джейнвей Есть какая-то проблема?
Чакотей Я хотел поговорить с вами о лейтенанте Париже. Его поведение в последнее время было менее чем профессиональным.
Капитан Джейнвей Я заметила.
Чакотей Я знаю, что дисциплина экипажа — моя ответственность, но в этом случае я подумал, что должен дать вам возможность вмешаться, прежде чем предпринять какие-либо действия. В некотором смысле, Париж был вашим личным проектом по восстановлению.
Капитан Джейнвей Я ценю, что вы обратили на это внимание, командир, но я доверяю вам решить проблему так, как вы считаете нужным.
Борг Вы вошли в сетку 9-2 подпересечения 12. Продолжайте.
Том Паррис Я пилот, а не доктор!
Seven of Nine [Джейнвей и Севен за силовым куполом на мостике Даунтлесс, чужеземный корабль, маскирующийся под корабль Звёздного Флота, с Артурисом, их обманщиком за штурвалом] Куда вы нас ведёте?
Arturis [не оборачиваясь] Домой.
Captain Janeway Как вы создали мостик Звёздного Флота? Голограммы?
Arturis Синтез частиц. За пределами вашего понимания.
Captain Janeway Это то, чем заняты ваши люди? Охотитесь на беззащитные корабли?
Arturis Беззащитные? Типично для капитана Джейнвей... самодовольная праведность.
Captain Janeway Если я как‑то обидел вас или ваш народ, скажите, пожалуйста.
Arturis [Поворачиваясь] Дипломатия, капитан? Ваша дипломатия разрушила мой мир!
Captain Janeway [ошеломлённо] Что? Что вы говорите?
Arturis [медленно приближаясь] Вы заключили соглашение с Коллективом Борг — безопасный проход через их пространство... и взамен помогли им победить одного из их врагов.
Seven of Nine Вид 8472.
Arturis На вашем цветистом языке — да... Вид 8472.
[возвращается к Джейнвей]
Arturis Не приходило ли вам в голову, что в Дельта‑квадранте есть те, чьи интересы привязаны к этой войне?
[месяцы сдерживаемого гнева теперь вырываются из него]
Arturis Победа означала бы истребление Боргов... но вы не могли видеть дальше носа своего корабля!
Captain Janeway По моему мнению, Вид 8472 представлял большую угрозу, чем Борги.
Arturis Кто вы такой, чтобы принимать такое решение? Вы — незнакомец в этом квадранте!
Captain Janeway Не было времени на опрос — пришлось действовать быстро.
Arturis Мои люди сумели уклоняться от Боргов на протяжении веков. Обмануть их... всегда быть на шаг впереди. Но в последние годы Борги начали ослаблять наши защиты... они приближались... и Вид 8472 была нашей последней надеждой победить их. Вы отняли это у нас! Внешние колонии были первыми, кто пал. 23 человека за считанные часы. Наши караульные суда были отброшены... без защиты против бурь... и к тому времени, как они окружили нашу звёздную систему... сотни Кубов... мы уже сдались своему собственному страху. Немногие из нас смогли выжить. 10... 20 000. Мне повезло. Я сумел уйти на корабле. Один... но живой.
[указывает на Севен, но продолжает говорить Джейнвей.]
Arturis Я не обвиняю их. Они были всего лишь дронами... действовали по инстинкту их коллектива. У вас... у вас был выбор!
[теперь более сочувственный]
Captain Janeway Мне жаль того, что случилось с вашим народом, но попробуйте понять... Я не мог знать.
Arturis У меня ушли месяцы, чтобы найти вас. Я смотрел... и ждал своего момента, чтобы заставить вас заплатить за то, что вы сделали. Затем пришло сообщение Звёздфлота... и я понял, что ваше эгоистичное желание вернуться домой снова всплывёт. Что я смог заманить вас на этот корабль... что я смогу убедиться, что вы все будете ассимилиированы и проведёте остаток вечности как Борги. Я надеялся забрать всю вашу команду... но удовлетворюсь двумя из вас.
[возвращается к штурвалу]
Arturis За считанные часы этот корабль вернётся на мой родной мир... внутри пространства Борг.
Seven of Nine Когда это произойдет, вы тоже будете ассимилированы.
Arturis Это не имеет значения.
[к Севен]
Arturis Это то, чего вы хотели всё это время, не так ли... вернуться к своему Коллективу? Вам стоит поблагодарить меня.
[сосредоточен на пилотировании Даунтлесс, не замечая обеспокоенной Джейнвей и задумчивой Севен.]
B'Elanna Torres [К Чакотаю о Маки] Все, кроме нас, мертвы.
Tuvok Вулканы не улыбаются.
Jarvin Если вы хотите захватить корабль... вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку.
Chakotay Если я снова услышу такие слова, я лично брошу тебя в тюрьму за измену.
Гарри Ким Это разорвёт корабль.
Чакотей Тогда рвите её на части!
[убеждён, что умирает]
Том Париж Здесь покоится Томас Юджин Париж, любимый мутант.
Доктор Вы слишком упрямы, чтобы умереть, мистер Париж.
Гарри Ким [комментируя боевую технику Парижа] Ты бьёшь, как Ференги.
[Париж хочет использовать шаттл для опасной спасательной миссии]
Чакотай Вы не против, если мы поможем вам, Париж? Мне бы не хотелось потерять еще один шаттл.
Том Париж Ваша забота о моем благополучии трогательна.
Капитан Джейнвэй [нажимая на коммуникатор после тряски корабля] Джейнвэй на мостик.
Чакотей Мы под атакой, капитан.
Капитан Джейнвэй Я в пути.
голограмма Леонардо да Винчи Землетрясения... и идиоты.
голограмма Леонардо да Винчи Сраная Флоренция.
Harry Kim [очень сердит из-за того, что Париж изменил его голографическую дату на корову] Том!
Harry Kim У тебя нет ничего лучше, чем делать?
Tom Paris Ох, ничего себе. Она ведь действительно настроилась на тебя.
Harry Kim Ха-ха, очень смешно.
Harry Kim Я мог бы оказаться под ногами.
Tom Paris Расслабься. Гарри, безопасность голограмм включена.
Harry Kim Ладно, ладно, веселья тебе хватит. Теперь верни её обратно.
Доктор Я запрограммировал себя с симптомами 29-часовой леводийской простуды. Таким образом, я приобрету опыт, который, как вы считаете, будет полезен для выполнения моих обязанностей.
[чихает и берёт салфетку]
Доктор Голографическая туалетная бумага для голографического насморка. Не предлагайте её пациентам.
[сопит]
Доктор Хмм. Интересное ощущение - высмаркиваться. Это мой первый раз.
[Тувок подготавливает ловушку, использую Тома Параиса в качестве приманки]
Tom Paris Привет, Тувок, знаю, что немного запоздало спрашиваю, но ты точно разобрался с логикой этого дела?
Tuvok Если я ошибаюсь, мы вскоре это узнаем.
Tom Paris А, это помогает мне почувствовать себя намного спокойнее.
Tom Paris Ладно, всем! Давайте делать ставки!
[держит черную шляпу с широкими полями]
Seamus Driscol Три шиллинга на Лиама!
[кладеет деньги в шляпу]
Tom Paris Три шиллинга так и будет.
The Doctor Пять шиллингов на Лиама.
[кладеет деньги в шляпу]
Tom Paris Ой, ты ранишь чувства Гарри.
The Doctor Ладно, хорошо.
[берет деньги из шляпы]
The Doctor Два шиллинга на господина Кима, и я помолюсь за чудо.
Доктор Циммерман [Доктор] Он... это много значит для тебя, не так ли?
Кес Да, "он" значит.
Др. Циммерман Последняя красивая женщина, которая сюда вошла, оказалась им.
Доктор Я восприму это как комплимент.
Б'Эланна Торрес [последние слова в эпизоде "Небо мертвых"] Мама? О боже, я жива!
[обнимает Джейвей]
Капитан Джейвей [обнимает Б'Эланну] Добро пожаловать обратно.
[Нилекс бросает разные кухонные принадлежности в нападающего солдата Казона]
Нилекс Надеюсь, я раскрошил твой череп, Казонская свинья!
Голограмма Леонардо да Винчи Бывают моменты, Катарина, когда я застываю, глядя на тень на стене или на брызги воды о камень. Я смотрю на это, часы проходят. Мир вокруг меня исчезает, его заменяют миры, создаваемые и разрушаемые моим воображением.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джери Райан
Джери Райан
Jeri Ryan
Роксанн Доусон
Роксанн Доусон
Roxann Dawson
Итэн Филлипс
Итэн Филлипс
Ethan Phillips
Роберт Пикардо
Robert Picardo
Дженнифер Лиен
Jennifer Lien
Кейт Малгрю
Kate Mulgrew
Тим Расс
Tim Russ
Роберт Данкан МакНил
Роберт Данкан МакНил
Robert Duncan McNeill
Гаррет Ванг
Garrett Wang
Robert Beltran
Сьюзи Плэксон
Suzie Plakson
Сюзанна Томпсон
Сюзанна Томпсон
Susanna Thompson
Jay Karnes
Джон де Ланси
Ману Интирэйми
Ману Интирэйми
Manu Intiraymi
Маджел Бэррет
Majel Barrett
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Ричард Рили
