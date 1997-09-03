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Постер к 4-му сезону сериала Звездный путь: Вояджер
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вояджер Сезоны Сезон 4

Star Trek: Voyager 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 4-й сезон сериала «Звездный путь: Вояджер»

В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» продолжаются приключения отважной команды Федерации Планет, бороздящей космические просторы. Дрон Семь оказывается посредником между Борг и «Вояджером». Но едва экипаж корабля воплощает в жизнь свою часть соглашения, Борг пытается его ассимилировать. Дар Кес возрастает до такой степени, что может представлять опасность для остальных. В итоге она принимает решение покинуть корабль, но напоследок переносит его на 9500 световых лет. «Вояджер» вынужден сбросить ядро деформации, которое похищают представители расы катати. Б’Еланна сообщает Тому о своих чувствах.

Список серий 4-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Скорпион: Часть 2 Scorpion, Part II
Сезон 4 Серия 1
3 сентября 1997
Подарок The Gift
Сезон 4 Серия 2
10 сентября 1997
День чести Day of Honor
Сезон 4 Серия 3
17 сентября 1997
Немезида Nemesis
Сезон 4 Серия 4
24 сентября 1997
Отвращение Revulsion
Сезон 4 Серия 5
1 октября 1997
Ворон The Raven
Сезон 4 Серия 6
8 октября 1997
Научный метод Scientific Method
Сезон 4 Серия 7
29 октября 1997
Адский год: Часть 1 Year of Hell, Part I
Сезон 4 Серия 8
5 ноября 1997
Адский год: Часть 2 Year of Hell, Part II
Сезон 4 Серия 9
12 ноября 1997
Случайные мысли Random Thoughts
Сезон 4 Серия 10
19 ноября 1997
Свободный полёт Concerning Flight
Сезон 4 Серия 11
26 ноября 1997
Смертельный виток Mortal Coil
Сезон 4 Серия 12
17 декабря 1997
Моменты пробуждения Waking Moments
Сезон 4 Серия 13
14 января 1998
Послание в бутылке Message in a Bottle
Сезон 4 Серия 14
21 января 1998
Охотники Hunters
Сезон 4 Серия 15
11 февраля 1998
Добыча Prey
Сезон 4 Серия 16
18 февраля 1998
Ретроспектива Retrospect
Сезон 4 Серия 17
25 февраля 1998
Смертельная игра: Часть 1 The Killing Game, Part I
Сезон 4 Серия 18
4 марта 1998
Смертельная игра: Часть 2 The Killing Game, Part II
Сезон 4 Серия 19
4 марта 1998
Лицом к лицу Vis à Vis
Сезон 4 Серия 20
8 апреля 1998
Директива Омега The Omega Directive
Сезон 4 Серия 21
15 апреля 1998
Незабываемое Unforgettable
Сезон 4 Серия 22
22 апреля 1998
Живой свидетель Living Witness
Сезон 4 Серия 23
29 апреля 1998
Демон Demon
Сезон 4 Серия 24
6 мая 1998
Одна One
Сезон 4 Серия 25
13 мая 1998
Надежда и страх Hope and Fear
Сезон 4 Серия 26
20 мая 1998
График выхода всех сериалов
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