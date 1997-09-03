В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Вояджер» продолжаются приключения отважной команды Федерации Планет, бороздящей космические просторы. Дрон Семь оказывается посредником между Борг и «Вояджером». Но едва экипаж корабля воплощает в жизнь свою часть соглашения, Борг пытается его ассимилировать. Дар Кес возрастает до такой степени, что может представлять опасность для остальных. В итоге она принимает решение покинуть корабль, но напоследок переносит его на 9500 световых лет. «Вояджер» вынужден сбросить ядро деформации, которое похищают представители расы катати. Б’Еланна сообщает Тому о своих чувствах.