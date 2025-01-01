Меню
Цитаты из сериала Квантовый скачок

[Постоянная фраза]
Sam О, Господи...
[повторяющаяся фраза - сезон 2]
Нарратор Теоретизируя о том, что можно путешествовать во времени в пределах своей жизни, доктор Сэм Беккет возглавил элитную группу учёных в пустыне для разработки сверхсекретного проекта, известного как КВАНТОВЫЙ СКАК. Под давлением необходимости доказать свои теории или потерять финансирование, доктор Беккет преждевременно вступил в Ускоритель Проекта и исчез. Он проснулся и обнаружил, что находится в прошлом, страдая от частичной амнезии и сталкиваясь с отражением, которое не является его собственным. К счастью, связь со своим временем была установлена через передачи мозговых сигналов с Аль, Наблюдателем Проекта, который появлялся в форме голограммы, которую видел и слышал только доктор Беккет. Попав в прошлое, доктор Беккет оказывается в ситуации, когда ему приходится перескакивать из жизни в жизнь, исправляя ошибки, которые когда-то были допущены, и надеясь каждый раз, что его следующий скачок будет скачком домой.
Al О, ну почти все животные могут меня видеть. Но знаешь, должно быть, я выгляжу как-то странно, потому что они почему-то боятся меня.
Sam Может, это из-за твоей одежды.
Al Не делай ничего, чего бы я не сделал. А если сделаешь, то сфоткай.
Sam Скажи что-нибудь по-испански.
Al Эээ, твой дом или мой?
Sam Мой дом или твой - Ал!
Дьявол (как Аль) Что даёт тебе право прыгать по времени, исправляя то, что я натворил.
Сэм Я просто пытаюсь вернуться домой.
Дьявол (как Аль) Что ж, у тебя это не получится!
Sam У меня нет своей жизни. Всё, что я делаю — живу жизнью кого-то другого. Я исправляю их ошибки, сражаюсь в их битвах — блин, я чувствую себя как Дон Кихот.
Al Если бы мы знали неизвестное, то оно не было бы неизвестным.
[повторяющаяся фраза - сезон 1]
Сэм Все началось, когда эксперимент по путешествиям во времени, который я проводил, пошёл... немного не так. В миг космических часов я из квантового физика превратился в испытателя-лётчика ВВС. Что могло бы быть весело... если бы я умел летать. К счастью, у меня была помощь. Наблюдатель из проекта по имени Эл. К сожалению, Эл — голограмма, поэтому всё, что он может предложить, — это моральная поддержка. В общем, вот я. Путешествую во времени, исправляя ошибки, которые когда-то были сделаны. Как своего рода одинокий рейнджер, с Элом в роли моего Тонто. И мне даже не нужна маска. О боже.
[повторяющаяся фраза - сезоны 3-5]
Нарратор Теоризируя, что можно путешествовать во времени в пределах своей жизни, доктор Сэм Беккет шагнул в ускоритель Квантового скачка и исчез. Он проснулся, обнаружив, что оказался в прошлом, сталкиваясь с отражениями, которые не были его собственными, и движимый неизвестной силой, чтобы изменить историю к лучшему. Его единственный спутник в этом путешествии - Ал, наблюдатель из его времени, который появляется в виде голограммы, которую видит и слышит только Сэм. И так доктор Беккет оказывается в состоянии прыгать от жизни к жизни, стремясь исправить то, что однажды пошло не так, и надеясь каждый раз, что его следующий скачок будет скачком домой.
Sam Прыгая во времени, я понял, что есть вещи в жизни, которые я не могу изменить, и есть те, которые я могу. Спасти жизнь, изменить сердце, сделать правильный выбор. Кажется, в этом и заключается суть жизни: делать правильный выбор в нужное время.
Al [поёт, пытаясь вспомнить слова] Вокруг что-то... обезьяна гонялась за куницей... обезьяна что-то сделала... и что-то случилось с куницей.
[его жизнь в 70-е]
Sam Отлично. Я беру деньги, ношу одежду из полиэстера и живу над баром в квартире, оформленной как спортзал.
Al Их единственное желание — чтобы ты их баловал и играл с их...
Sam Ал!
Al С ними! С их волосами!
[о Але]
Сам Тот факт, что ты был практикующим извращенцем в возрасте 5 лет, не имеет никакого отношения к остальному миру!
Sam Что она делает в Сиракузах?
Al Наверняка многие задаются этим вопросом.
Sam Ты что, напрашиваешься?
Al Простите. Чего вы ждёте от голограммы? Постучать?
Sam Где, чёрт побери, ты был?
Al Я был на игре Лейкерс. Она затянулась овертаймом.
Sam На баскетбольной игре? Я чуть не сдох, потому что ты был на баскетбольной игре?
Al Это была не просто игра. Это была игра плей-офф. На вечеринке позже я встретил девушку по имени Марта.
Sam Наверное, стоит поблагодарить Бога, что ты не провёл ночь с этой Мартой.
Al Ну, я провёл.
[говоря о Боге]
Сэм Если ты не заметил, Эл, Комитет больше не управляет этим Проектом... Он.
Al Существует пять стадий любви. Первая — это отрицание, потом вторая — секс, затем принятие, потом развод... а потом снова секс, если повезёт.
Sam Кто написал этот учебник, ты или Жа Жа?
Al Не говори, дай угадаю, тебя пригласили на костюмированную вечеринку, и ты собираешься быть печёным картофелем.
Sam Я бегаю на дорожке, Эл.
Al Ну, смотри, ты качаешь руки, качаешь ноги и пробегаешь через ленту.
Sam Ты тоже был бегуном?
Al Нет, но звучит неплохо, правда?
Al Я подошёл посмотреть на группы поддержки. О, Сэм. Там была одна малышка с такими помпонами, чувак.
Sam Помпоны — это грейпфруты.
Al Помпон — вот в чём дело!
Al Ну, у нас были некоторые трудности. Зигги, он, эээ, испытывает перепады настроения. Я думаю, нам нужно достать ему женский компьютер и поставить его прямо рядом, с хорошими *жесткими* дисками.
Sam Ты бы так и сказал.
Al Женщинам нельзя доверять. Они не понимают двойных стандартов.
Al Мы готовим вечеринку по случаю дня рождения Тины, и она хочет, чтобы я выскочил из торта. Ты никогда не поверишь, что она не хочет, чтобы я надевал.
