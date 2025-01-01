[повторяющаяся фраза - сезон 2]

Нарратор Теоретизируя о том, что можно путешествовать во времени в пределах своей жизни, доктор Сэм Беккет возглавил элитную группу учёных в пустыне для разработки сверхсекретного проекта, известного как КВАНТОВЫЙ СКАК. Под давлением необходимости доказать свои теории или потерять финансирование, доктор Беккет преждевременно вступил в Ускоритель Проекта и исчез. Он проснулся и обнаружил, что находится в прошлом, страдая от частичной амнезии и сталкиваясь с отражением, которое не является его собственным. К счастью, связь со своим временем была установлена через передачи мозговых сигналов с Аль, Наблюдателем Проекта, который появлялся в форме голограммы, которую видел и слышал только доктор Беккет. Попав в прошлое, доктор Беккет оказывается в ситуации, когда ему приходится перескакивать из жизни в жизнь, исправляя ошибки, которые когда-то были допущены, и надеясь каждый раз, что его следующий скачок будет скачком домой.