НарраторТеоретизируя о том, что можно путешествовать во времени в пределах своей жизни, доктор Сэм Беккет возглавил элитную группу учёных в пустыне для разработки сверхсекретного проекта, известного как КВАНТОВЫЙ СКАК. Под давлением необходимости доказать свои теории или потерять финансирование, доктор Беккет преждевременно вступил в Ускоритель Проекта и исчез. Он проснулся и обнаружил, что находится в прошлом, страдая от частичной амнезии и сталкиваясь с отражением, которое не является его собственным. К счастью, связь со своим временем была установлена через передачи мозговых сигналов с Аль, Наблюдателем Проекта, который появлялся в форме голограммы, которую видел и слышал только доктор Беккет. Попав в прошлое, доктор Беккет оказывается в ситуации, когда ему приходится перескакивать из жизни в жизнь, исправляя ошибки, которые когда-то были допущены, и надеясь каждый раз, что его следующий скачок будет скачком домой.
AlО, ну почти все животные могут меня видеть. Но знаешь, должно быть, я выгляжу как-то странно, потому что они почему-то боятся меня.
SamУ меня нет своей жизни. Всё, что я делаю — живу жизнью кого-то другого. Я исправляю их ошибки, сражаюсь в их битвах — блин, я чувствую себя как Дон Кихот.
AlЕсли бы мы знали неизвестное, то оно не было бы неизвестным.
[повторяющаяся фраза - сезон 1]
СэмВсе началось, когда эксперимент по путешествиям во времени, который я проводил, пошёл... немного не так. В миг космических часов я из квантового физика превратился в испытателя-лётчика ВВС. Что могло бы быть весело... если бы я умел летать. К счастью, у меня была помощь. Наблюдатель из проекта по имени Эл. К сожалению, Эл — голограмма, поэтому всё, что он может предложить, — это моральная поддержка. В общем, вот я. Путешествую во времени, исправляя ошибки, которые когда-то были сделаны. Как своего рода одинокий рейнджер, с Элом в роли моего Тонто. И мне даже не нужна маска. О боже.
[повторяющаяся фраза - сезоны 3-5]
НарраторТеоризируя, что можно путешествовать во времени в пределах своей жизни, доктор Сэм Беккет шагнул в ускоритель Квантового скачка и исчез. Он проснулся, обнаружив, что оказался в прошлом, сталкиваясь с отражениями, которые не были его собственными, и движимый неизвестной силой, чтобы изменить историю к лучшему. Его единственный спутник в этом путешествии - Ал, наблюдатель из его времени, который появляется в виде голограммы, которую видит и слышит только Сэм. И так доктор Беккет оказывается в состоянии прыгать от жизни к жизни, стремясь исправить то, что однажды пошло не так, и надеясь каждый раз, что его следующий скачок будет скачком домой.
SamПрыгая во времени, я понял, что есть вещи в жизни, которые я не могу изменить, и есть те, которые я могу. Спасти жизнь, изменить сердце, сделать правильный выбор. Кажется, в этом и заключается суть жизни: делать правильный выбор в нужное время.
Al[поёт, пытаясь вспомнить слова] Вокруг что-то... обезьяна гонялась за куницей... обезьяна что-то сделала... и что-то случилось с куницей.
[его жизнь в 70-е]
SamОтлично. Я беру деньги, ношу одежду из полиэстера и живу над баром в квартире, оформленной как спортзал.
AlИх единственное желание — чтобы ты их баловал и играл с их...