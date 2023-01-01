В 1-м сезоне сериала «Квантовый скачок» действие разворачивается в 1995 году. Доктор Сэмюэл Беккет работает над революционной межвременной теорией. Он уверен, что человеческое сознание может перемещаться во времени, и мечтает доказать это на практике. Правительство США выделяет ему секретную лабораторию в пустыне Нью-Мехико. Однако, чтобы не лишиться финансирования, Сэм должен приступить к экспериментам немедленно. Он решается испытать квантовый ускоритель на себе самом и оказывается во временной ловушке в чужом теле. Ученого сопровождает только голограмма его друга и коллеги Эла.