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Постер к 1-му сезону сериала Квантовый скачок
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны Сезон 1

Quantum Leap
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Квантовый скачок»

В 1-м сезоне сериала «Квантовый скачок» действие разворачивается в 1995 году. Доктор Сэмюэл Беккет работает над революционной межвременной теорией. Он уверен, что человеческое сознание может перемещаться во времени, и мечтает доказать это на практике. Правительство США выделяет ему секретную лабораторию в пустыне Нью-Мехико. Однако, чтобы не лишиться финансирования, Сэм должен приступить к экспериментам немедленно. Он решается испытать квантовый ускоритель на себе самом и оказывается во временной ловушке в чужом теле. Ученого сопровождает только голограмма его друга и коллеги Эла.

Список серий 1-го сезона сериала «Квантовый скачок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Генезиз - 13 сентября 1956 года Genesis - September 13, 1956
Сезон 1 Серия 1
26 марта 1989
Звёздное предначертание - 15 июня 1972 года Star-Crossed - June 15, 1972
Сезон 1 Серия 2
31 марта 1989
Правая рука Бога - 24 октября 1974 года The Right Hand of God - October 24, 1974
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 1989
Как Тесс была завоевана - 5 августа 1956 года How the Tess Was Won - August 5, 1956
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 1989
Раздвоение личности - 8 ноября 1956 года Double Identity - November 9, 1965
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 1989
Цвет истины - 8 августа 1955 года The Color of Truth - August 8, 1955
Сезон 1 Серия 6
3 мая 1989
Парень-камикадзе - 6 июня 1961 Camikazi Kid - June 6, 1961
Сезон 1 Серия 7
10 мая 1989
Сыграй это снова, Сеймур - 14 апреля 1953 Play It Again, Seymour - April 14, 1953
Сезон 1 Серия 8
17 мая 1989
График выхода всех сериалов
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