В 3-м сезоне сериала «Квантовый скачок» Сэм наконец оказывается в своем собственном теле. Вот только не в своем времени, а в возрасте 16 лет. Когда он связывается с Элом, то узнает, что в образе подростка должен победить в решающем баскетбольном матче. Эта игра повлияла на будущее многих людей, а потому ее неудачный исход нужно исправить. Однако ученый решает воспользоваться квантовым скачком в своих целях и спасти свою семью. Он хочет отговорить сестру выходить замуж за алкоголика, спасти брата, служащего во Вьетнаме, и предотвратить гибель отца от сердечного приступа. Это решение приводит к последствиям.