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Постер к 3-му сезону сериала Квантовый скачок
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны Сезон 3

Quantum Leap
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 сентября 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Квантовый скачок»

В 3-м сезоне сериала «Квантовый скачок» Сэм наконец оказывается в своем собственном теле. Вот только не в своем времени, а в возрасте 16 лет. Когда он связывается с Элом, то узнает, что в образе подростка должен победить в решающем баскетбольном матче. Эта игра повлияла на будущее многих людей, а потому ее неудачный исход нужно исправить. Однако ученый решает воспользоваться квантовым скачком в своих целях и спасти свою семью. Он хочет отговорить сестру выходить замуж за алкоголика, спасти брата, служащего во Вьетнаме, и предотвратить гибель отца от сердечного приступа. Это решение приводит к последствиям.

Список серий 3-го сезона сериала «Квантовый скачок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Скачок домой, 1 часть - 25 ноября 1969 года The Leap Home Part I - November 25, 1969
Сезон 3 Серия 1
28 сентября 1990
Скачок домой, 2 часть - Вьетнам - 7 апреля 1970 года The Leap Home Part II (Vietnam) - April 7, 1970
Сезон 3 Серия 2
5 октября 1990
Вера и неверие - 19 августа 1963 года Leap of Faith - August 19, 1963
Сезон 3 Серия 3
12 октября 1990
Передозировка - 15 июня 1965 года One Strobe Over the Line - June 15, 1965
Сезон 3 Серия 4
19 октября 1990
Страшилка - 31 октября 1964 года The Boogieman - October 31, 1964
Сезон 3 Серия 5
26 октября 1990
Мисс Южные штаты - 7 июня 1958 года Miss Deep South - June 7, 1958
Сезон 3 Серия 6
2 ноября 1990
Чёрные и белые в огне - 11 августа 1965 года Black on White on Fire - August 11, 1965
Сезон 3 Серия 7
9 ноября 1990
Великий Спонтини - 9 мая 1974 года The Great Spontini - May 9, 1974
Сезон 3 Серия 8
16 ноября 1990
Бессмысленный протест - 1 сентября 1958 года Rebel Without a Clue - September 1, 1958
Сезон 3 Серия 9
30 ноября 1990
Маленькое чудо - 24 декабря 1962 года A Little Miracle - December 24, 1962
Сезон 3 Серия 10
21 декабря 1990
Беглянка - 4 июля 1964 года Runaway - July 4, 1964
Сезон 3 Серия 11
4 января 1991
8 1/2 месяцев - 15 ноября 1955 года 8 1/2 Months - November 15, 1955
Сезон 3 Серия 12
6 марта 1991
Парень из будущего - 6 октября 1957 года Future Boy - October 6, 1957
Сезон 3 Серия 13
13 марта 1991
Глухая танцовщица - 6 октября 1979 года Private Dancer - October 6, 1979
Сезон 3 Серия 14
20 марта 1991
Пианист - 10 ноября 1985 года Piano Man - November 10, 1985
Сезон 3 Серия 15
27 марта 1991
Южные блага - 4 августа 1961 года Southern Comforts - August 4, 1961
Сезон 3 Серия 16
3 апреля 1991
Сверкающий рок - 12 апреля 1974 года Glitter Rock - April 12, 1974
Сезон 3 Серия 17
10 апреля 1991
Вдруг охотник выбегает… - 18 июня 1976 года A Hunting Will We Go - June 18, 1976
Сезон 3 Серия 18
18 апреля 1991
Последний танец перед казнью - 12 мая 1971 года Last Dance Before an Execution - May 12, 1971
Сезон 3 Серия 19
1 мая 1991
Сердце чемпиона - 23 июля 1955 года Heart of a Champion - July 23, 1955
Сезон 3 Серия 20
8 мая 1991
Атомная семейка - 26 октября 1962 года Nuclear Family - October 26, 1962
Сезон 3 Серия 21
15 мая 1991
Электрошок - 3 октября 1954 года Shock Theater - October 3, 1954
Сезон 3 Серия 22
22 мая 1991
График выхода всех сериалов
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