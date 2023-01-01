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Постер к 2-му сезону сериала Квантовый скачок
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны Сезон 2

Quantum Leap
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Квантовый скачок»

Во 2-м сезоне сериала «Квантовый скачок» Сэмюэл Беккет продолжает путешествовать во времени. Однако, несмотря на успех его межвременного эксперимента, проекту «Квантовый скачок» грозит закрытие. Ведь предоставить физические результаты исследования все еще невозможно. Чтобы сохранить финансирование и поддержку правительства, Эл отправляется на переговоры с Сенатом. Он должен убедить нового сенатора в том, что перемещения Сэма в прошлое действительно положительно отражаются на современной жизни и политике Америки. Тем временем Сэм оказывается в теле полицейского Тома Макбрайта.

Список серий 2-го сезона сериала «Квантовый скачок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Свадебный экспресс - 26 апреля 1960 Honeymoon Express - April 26, 1960
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 1989
Ад на дискотеке - 1 апреля 1976 года Disco Inferno - April 1, 1976
Сезон 2 Серия 2
27 сентября 1989
Американизация Мачико - 4 августа 1953 года The Americanization of Machiko - August 4, 1953
Сезон 2 Серия 3
11 октября 1989
Назови цену, Глория? - 16 октября 1961 What Price Gloria? - October 16, 1961
Сезон 2 Серия 4
25 октября 1989
Слепая вера - 6 февраля 1964 Blind Faith - February 6, 1964
Сезон 2 Серия 5
1 ноября 1989
Доброе утро, Пеория - 9 сентября 1959 года Good Morning, Peoria - September 9, 1959
Сезон 2 Серия 6
8 ноября 1989
Не возжелай… - 2 февраля 1974 года Thou Shalt Not... - February 2, 1974
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 1989
Джимми - 14 октября 1964 года Jimmy - October 14, 1964
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 1989
Так помоги мне Бог - 29 июля 1957 года So Help Me God - July 29, 1957
Сезон 2 Серия 9
29 ноября 1989
Поймать падающую звезду - 21 мая 1979 года Catch a Falling Star - May 21, 1979
Сезон 2 Серия 10
6 декабря 1989
Портрет для Тройан - 7 февраля 1979 года A Portrait for Troian - February 7, 1971
Сезон 2 Серия 11
13 декабря 1989
Зверский союз - 19 октября 1967 года Animal Frat - October 19, 1967
Сезон 2 Серия 12
3 января 1990
Другая мама - 30 сентября 1981 года Another Mother - September 30, 1981
Сезон 2 Серия 13
10 января 1990
Финальный матч - 6 ноября 1962 года All Americans - November 6, 1962
Сезон 2 Серия 14
17 января 1990
Её обаяние - 26 сентября 1973 года Her Charm - September 26, 1973
Сезон 2 Серия 15
7 февраля 1990
Свобода - 22 ноября 1970 года Freedom - November 22, 1970
Сезон 2 Серия 16
14 февраля 1990
Спокойной ночи, дорогая - 9 ноября 1957 года Good Night, Dear Heart - November 9, 1957
Сезон 2 Серия 17
7 марта 1990
Блюз из бильярдной - 4 сентября 1954 года Pool Hall Blues - September 4, 1954
Сезон 2 Серия 18
14 марта 1990
Скачок без страховочной сетки - 18 ноября 1958 года Leaping in Without a Net - November 18, 1958
Сезон 2 Серия 19
28 марта 1990
Может быть, малышка - 11 марта 1963 года Maybe Baby - March 11, 1963
Сезон 2 Серия 20
4 апреля 1990
Морская свадьба - 3 июня 1954 года Sea Bride - June 3, 1954
Сезон 2 Серия 21
2 мая 1990
Пропавший без вести - 1 апреля 1969 года M.I.A. - April 1, 1969
Сезон 2 Серия 22
9 мая 1990
График выхода всех сериалов
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