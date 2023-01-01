Во 2-м сезоне сериала «Квантовый скачок» Сэмюэл Беккет продолжает путешествовать во времени. Однако, несмотря на успех его межвременного эксперимента, проекту «Квантовый скачок» грозит закрытие. Ведь предоставить физические результаты исследования все еще невозможно. Чтобы сохранить финансирование и поддержку правительства, Эл отправляется на переговоры с Сенатом. Он должен убедить нового сенатора в том, что перемещения Сэма в прошлое действительно положительно отражаются на современной жизни и политике Америки. Тем временем Сэм оказывается в теле полицейского Тома Макбрайта.