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Постер к 5-му сезону сериала Квантовый скачок
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны Сезон 5

Quantum Leap
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 22 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Квантовый скачок»

В 5-м сезоне сериала «Квантовый скачок» исследователь пространства и времени Сэмюэл Беккет продолжает свои блуждания между эпохами, телами и судьбами. После каждого «скачка» он оказывается на месте другого человека, чтобы исправить ту или иную историческую ошибку и сделать мир лучше. Друг Эл в образе невидимой остальным людям голограммы сопровождает его повсюду и дает советы. На сей раз Сэм оказывается в шкуре Ли Харви Освальда – убийцы Джона Кеннеди. Он решает предотвратить преступление, однако личность Освальда оказывается слишком сильной и полностью подавляет нежеланного подселенца.

Список серий 5-го сезона сериала «Квантовый скачок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ли Харви Освальд, 1 часть - 5 октября 1957 года/22 ноября 1957 года Lee Harvey Oswald Part I - October 5, 1957-November 22, 1963
Сезон 5 Серия 1
22 сентября 1992
Ли Харви Освальд, 2 часть - 5 октября 1957 года/22 ноября 1957 года Lee Harvey Oswald Part II - October 5, 1957-November 22, 1963
Сезон 5 Серия 2
22 сентября 1992
Укрощение строптивой - 27 сентября 1956 года Leaping of the Shrew - September 27, 1956
Сезон 5 Серия 3
29 сентября 1992
Некуда бежать - 10 августа 1968 года Nowhere to Run - August 10, 1968
Сезон 5 Серия 4
6 октября 1992
Успеть вовремя - 18 июня 1958 года Killin' Time - June 18, 1958
Сезон 5 Серия 5
20 октября 1992
Свет звезды, блеск звезды - 21 мая 1966 года Star Light, Star Bright - May 21, 1966
Сезон 5 Серия 6
27 октября 1992
Избавь от лукавого - 19 марта 1966 года Deliver Us from Evil - March 19, 1966
Сезон 5 Серия 7
10 ноября 1992
Трилогия. 1 часть: одно маленькое сердце - 8 августа 1955 года Trilogy Part I (One Little Heart) - August 8, 1955
Сезон 5 Серия 8
17 ноября 1992
Трилогия. 2 часть: ради твоей любви - 14 июня 1966 года Trilogy Part II (For Your Love) - June 14, 1966
Сезон 5 Серия 9
24 ноября 1992
Трилогия. 3 часть: последняя дверь - 28 июля 1978 года Trilogy Part III (The Last Door) - July 28, 1978
Сезон 5 Серия 10
24 ноября 1992
Земля обетованная - 22 декабря 1971 года Promised Land - December 22, 1971
Сезон 5 Серия 11
15 декабря 1992
Двоеженец - 25 февраля 1958 года A Tale of Two Sweeties - February 25, 1958
Сезон 5 Серия 12
5 января 1993
Равноправие - 16 октября 1968 года Liberation - October 16, 1968
Сезон 5 Серия 13
12 января 1993
Доктор Рут - 25 апреля 1985 года Dr. Ruth - April 25, 1985
Сезон 5 Серия 14
19 января 1993
Кровавая луна - 10 марта 1975 года Blood Moon - March 10, 1975
Сезон 5 Серия 15
9 февраля 1993
Зло возвращается - 8 октября 1956 года Return of the Evil Leaper - October 8, 1956
Сезон 5 Серия 16
23 февраля 1993
Зло бросает вызов - 16 сентября 1987 года Revenge of the Evil Leaper - September 16, 1987
Сезон 5 Серия 17
23 февраля 1993
Прощай, Норма Джин - 4 апреля 1960 года Goodbye Norma Jean - April 4, 1960
Сезон 5 Серия 18
2 марта 1993
Внутренний зверь - 6 ноября 1972 года The Beast Within - November 6, 1972
Сезон 5 Серия 19
16 марта 1993
Перемещение в предка - 20 сентября 1862 года The Leap Between the States - September 20, 1862
Сезон 5 Серия 20
30 марта 1993
Мемфисская мелодия - 3 июля 1954 года Memphis Melody - July 3, 1954
Сезон 5 Серия 21
20 апреля 1993
Зеркальное отражение - 8 августа 1953 года Mirror Image - August 8, 1953
Сезон 5 Серия 22
5 мая 1993
График выхода всех сериалов
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