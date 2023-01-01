В 5-м сезоне сериала «Квантовый скачок» исследователь пространства и времени Сэмюэл Беккет продолжает свои блуждания между эпохами, телами и судьбами. После каждого «скачка» он оказывается на месте другого человека, чтобы исправить ту или иную историческую ошибку и сделать мир лучше. Друг Эл в образе невидимой остальным людям голограммы сопровождает его повсюду и дает советы. На сей раз Сэм оказывается в шкуре Ли Харви Освальда – убийцы Джона Кеннеди. Он решает предотвратить преступление, однако личность Освальда оказывается слишком сильной и полностью подавляет нежеланного подселенца.