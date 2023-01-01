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Постер к 4-му сезону сериала Квантовый скачок
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны Сезон 4

Quantum Leap
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 сентября 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Квантовый скачок»

В 4-м сезоне сериала «Квантовый скачок» Эл готовится наконец вернуть Сэма в его тело. Он использует электрошок, но в момент разряда в лабораторию бьет молния. Из-за перегрузки системы Эл и Сэм меняются местами. Ученый действительно возвращается домой, но вот его друг попадает во временную ловушку. Он переносится в 1945 год и оказывается на грани гибели. Так как в компьютере еще нет данных за этот год, Сэм не успевает предупредить его об опасности. Теперь перед героем встает самый тяжелый в жизни выбор: позволить Элу погибнуть, затерявшись в прошлом, или самому совершить новый квантовый скачок без шанса на спасение.

Список серий 4-го сезона сериала «Квантовый скачок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Обратный скачок - 15 июня 1945 года The Leap Back - June 15, 1945
Сезон 4 Серия 1
18 сентября 1991
Мяч в игру - 6 августа 1961 года Play Ball - August 6, 1961
Сезон 4 Серия 2
25 сентября 1991
Ураган - 17 августа 1969 года Hurricane - August 17, 1969
Сезон 4 Серия 3
2 октября 1991
Правосудие - 11 мая 1965 года Justice - May 11, 1965
Сезон 4 Серия 4
9 октября 1991
Завивка - 2 июня 1983 года Permanent Wave - June 2, 1983
Сезон 4 Серия 5
16 октября 1991
Изнасилованная - 20 июня 1980 года Raped - June 20, 1980
Сезон 4 Серия 6
30 октября 1991
Подопытный материал - 24 января 1961 года The Wrong Stuff - January 24, 1961
Сезон 4 Серия 7
6 ноября 1991
Сны - 28 февраля 1979 года Dreams - February 28, 1979
Сезон 4 Серия 8
13 ноября 1991
Одна капля дождя - 7 сентября 1953 года A Single Drop of Rain - September 7, 1953
Сезон 4 Серия 9
20 ноября 1991
Освобожденный - 2 ноября 1956 года Unchained - November 2, 1956
Сезон 4 Серия 10
27 ноября 1991
Удачный спектакль - 9 сентября 1969 года The Play's the Thing - September 9, 1969
Сезон 4 Серия 11
8 января 1992
В погоне за честью - 11 июня 1964 года Running for Honor - June 11, 1964
Сезон 4 Серия 12
15 января 1992
Манящий взгляд - 1 февраля 1985 года Temptation Eyes - February 1, 1985
Сезон 4 Серия 13
22 января 1992
Последний ковбой - 28 ноября 1957 года The Last Gunfighter - November 28, 1957
Сезон 4 Серия 14
29 января 1992
Песня для души - 7 апреля 1963 года A Song for the Soul - April 7, 1963
Сезон 4 Серия 15
26 февраля 1992
Корабль-призрак - 13 августа 1956 года Ghost Ship - August 13, 1956
Сезон 4 Серия 16
4 марта 1992
Роберто! - 27 января 1982 года Roberto! - January 27, 1982
Сезон 4 Серия 17
11 марта 1992
Это чудесный скачок - 10 мая 1958 года It's a Wonderful Leap - May 10, 1958
Сезон 4 Серия 18
1 апреля 1992
Моменты жизни - 4 мая 1985 года Moments to Live - May 4, 1985
Сезон 4 Серия 19
8 апреля 1992
Проклятие Птах-Хотепа - 2 марта 1957 года The Curse of Ptah-Hotep - March 2, 1957
Сезон 4 Серия 20
22 апреля 1992
Выступление - 30 апреля 1959 года Stand Up - April 30, 1959
Сезон 4 Серия 21
13 мая 1992
Скачок для Лизы - 25 июня 1957 года A Leap for Lisa - June 25, 1957
Сезон 4 Серия 22
20 мая 1992
График выхода всех сериалов
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