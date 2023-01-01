В 4-м сезоне сериала «Квантовый скачок» Эл готовится наконец вернуть Сэма в его тело. Он использует электрошок, но в момент разряда в лабораторию бьет молния. Из-за перегрузки системы Эл и Сэм меняются местами. Ученый действительно возвращается домой, но вот его друг попадает во временную ловушку. Он переносится в 1945 год и оказывается на грани гибели. Так как в компьютере еще нет данных за этот год, Сэм не успевает предупредить его об опасности. Теперь перед героем встает самый тяжелый в жизни выбор: позволить Элу погибнуть, затерявшись в прошлом, или самому совершить новый квантовый скачок без шанса на спасение.