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Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны

Квантовый скачок, список сезонов

Quantum Leap
Год выпуска 1989
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Квантовый скачок»
Квантовый скачок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 26 марта 1989 - 17 мая 1989
 
Квантовый скачок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 20 сентября 1989 - 9 мая 1990
 
Квантовый скачок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 28 сентября 1990 - 22 мая 1991
 
Квантовый скачок - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 18 сентября 1991 - 20 мая 1992
 
Квантовый скачок - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 22 сентября 1992 - 5 мая 1993
 
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