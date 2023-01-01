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Квантовый скачок
Сезоны
Квантовый скачок, список сезонов
Quantum Leap
Год выпуска
1989
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Квантовый скачок»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
26 марта 1989 - 17 мая 1989
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
20 сентября 1989 - 9 мая 1990
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
28 сентября 1990 - 22 мая 1991
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
18 сентября 1991 - 20 мая 1992
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
22 сентября 1992 - 5 мая 1993
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