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Постер к 3-му сезону телешоу Детский КВН
Киноафиша Сериалы Детский КВН Сезоны Сезон 3

Детский КВН 6+
Название Сезон 3
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Детский КВН»

В 3-м сезоне шоу «Детский КВН», которое выходило на телеканале «СТС», начинающие комедианты померяются силами. Команды, которые приняли участие в шоу, были выбраны в результате длительного отборочного тура, поэтому на сцене появятся только лучшие из лучших. Смешные школьники представят свои юмористические и музыкальные выступления, преследуя цель забрать главную награду. Выявлять самых талантливых будут настоящие знатоки юмора. Среди членов жюри – Хрусталев, Муругов, Ярушин и другие известные личности. Ведущие программы – Таисия Маслякова и Алексей Королев.

Список серий 3-го сезона телешоу «Детский КВН» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1 игра
Сезон 3 Серия 1
TBA
2 игра
Сезон 3 Серия 2
TBA
3 игра
Сезон 3 Серия 3
TBA
4 игра
Сезон 3 Серия 4
TBA
5 игра
Сезон 3 Серия 5
TBA
6 игра
Сезон 3 Серия 6
TBA
7 игра
Сезон 3 Серия 7
TBA
8 игра
Сезон 3 Серия 8
TBA
9 игра
Сезон 3 Серия 9
TBA
10 игра
Сезон 3 Серия 10
TBA
11 игра
Сезон 3 Серия 11
TBA
12 игра
Сезон 3 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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