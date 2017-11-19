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Постер к 2-му сезону телешоу Детский КВН
Киноафиша Сериалы Детский КВН Сезоны Сезон 2

Детский КВН 6+
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Детский КВН»

Во 2-м сезоне шоу «Детский КВН» девочки и мальчики со всех уголков страны покажут, на что они способны. Участники прошли жесткий отбор, и из 150 команд, желающих сразиться в юмористическом поединке с другими детьми, осталось всего 36 лучших. Они получили заветный шанс выступить на сцене в Москве. Каждую неделю шесть команд попытаются рассмешить не только зрителей, но и притязательное жюри, имеющее большой опыт в юморе и шоу-бизнесе: Арзамасову, Газманова, Башкатова, Грачевского и других. Ведущие – Смирнова Ева и Галустян Михаил. Общаться с участниками за кулисами будет Михалкова Юлия.

Список серий 2-го сезона телешоу «Детский КВН» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1 игра
Сезон 2 Серия 1
19 ноября 2017
2 игра
Сезон 2 Серия 2
26 ноября 2017
3 игра
Сезон 2 Серия 3
3 декабря 2017
4 игра
Сезон 2 Серия 4
10 декабря 2017
5 игра
Сезон 2 Серия 5
TBA
6 игра
Сезон 2 Серия 6
TBA
7 игра
Сезон 2 Серия 7
TBA
8 игра
Сезон 2 Серия 8
TBA
9 игра
Сезон 2 Серия 9
TBA
10 игра
Сезон 2 Серия 10
TBA
11 игра
Сезон 2 Серия 11
TBA
12 игра
Сезон 2 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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