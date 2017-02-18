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Постер к 1-му сезону телешоу Детский КВН
Киноафиша Сериалы Детский КВН Сезоны Сезон 1

Детский КВН 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Детский КВН»

В 1-м сезоне шоу «Детский КВН» юные юмористы получат уникальную возможность показать себя с самой смешной стороны. Не только взрослые, но и дети умеют талантливо шутить, и новая глава в истории клуба веселых и находчивых докажет это. Команды, созданные обычными школьниками из разных городов, будут выступать на сцене точно так же, как делали их предшественники. Четыре группы представят свои выступления в разных жанрах, но только одна из них выйдет в полуфинал. Каждый выпуск команды будут сменять друг друга, а лучшие померяются силами в самом конце. Судить шоу будут звезды шоу-бизнеса, которые знают толк в хороших шутках.

Список серий 1-го сезона телешоу «Детский КВН» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1 игра
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2017
2 игра
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2017
3 игра
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2017
4 игра
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2017
5 игра
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2017
6 игра
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2017
7 игра
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2017
8 игра
Сезон 1 Серия 8
8 апреля 2017
9 игра
Сезон 1 Серия 9
15 апреля 2017
10 игра
Сезон 1 Серия 10
22 апреля 2017
11 игра
Сезон 1 Серия 11
29 апреля 2017
12 игра
Сезон 1 Серия 12
6 мая 2017
График выхода всех сериалов
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