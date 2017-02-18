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Постер к 4-му сезону телешоу Детский КВН
Киноафиша Сериалы Детский КВН Сезоны Сезон 4

Детский КВН 6+
Название Сезон 4
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Детский КВН»

В 4-м сезоне шоу «Детский КВН» юные звезды экрана попробуют покорить сердца более опытных. Как и их взрослым товарищам в классической версии игры, детям предстоит соревноваться между собой за право стать самыми смешными. Они поучаствуют в разных конкурсах, которые помогут раскрыть их сценические таланты. Несмотря на то что игроки являются детьми, на съемках происходят нешуточные страсти. Наблюдать за процессом будут опытные судьи, которые уже успели найти свое место в российском шоу-бизнесе. В их числе Борис Граческий, Алексей Крвеня, Екатерина Волкова и другие селебрити.

Список серий 4-го сезона телешоу «Детский КВН» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1 игра
Сезон 4 Серия 1
TBA
2 игра
Сезон 4 Серия 2
TBA
3 игра
Сезон 4 Серия 3
TBA
4 игра
Сезон 4 Серия 4
TBA
5 игра
Сезон 4 Серия 5
TBA
6 игра
Сезон 4 Серия 6
TBA
7 игра
Сезон 4 Серия 7
TBA
8 игра
Сезон 4 Серия 8
TBA
9 игра
Сезон 4 Серия 9
TBA
10 игра
Сезон 4 Серия 10
TBA
11 игра
Сезон 4 Серия 11
TBA
12 игра
Сезон 4 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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