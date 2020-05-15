Действие происходит в Мадриде. В центре событий оказываются супруги Карла и Маркос и их восьмилетняя дочь Луа. Раньше они жили вместе. Теперь Маркос съехал. Карла — лидер контртеррористического отряда, Маркос — офицер. Привыкший выполнять приказы Карлы на работе, Маркос не может понять, почему он связал с ней свою жизнь и вне стен отделения. Карла скрывает от Маркоса тайну. Ей нужно выяснить, что задумали террористы, до того, как будет принесено в жертву много жизней. Героине предстоит принять множество непростых решений...