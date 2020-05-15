Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Подразделение
Постер сериала Подразделение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Подразделение

Подразделение (2020 - 2023)

La Unidad 18+
Год выпуска 2020
Страна Испания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Movistar+
Продолжительность сериала 12 часов 54 минуты

О чем сериал

Действие происходит в Мадриде. В центре событий оказываются супруги Карла и Маркос и их восьмилетняя дочь Луа. Раньше они жили вместе. Теперь Маркос съехал. Карла — лидер контртеррористического отряда, Маркос — офицер. Привыкший выполнять приказы Карлы на работе, Маркос не может понять, почему он связал с ней свою жизнь и вне стен отделения. Карла скрывает от Маркоса тайну. Ей нужно выяснить, что задумали террористы, до того, как будет принесено в жертву много жизней. Героине предстоит принять множество непростых решений...

В ролях
В ролях
Феле Мартинес
Феле Мартинес
Карлос Бланко
Мишель Нойер
Натали Поса
Натали Поса
Мариан Альварес
Луис Саера
Луис Саера
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Подразделение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Подразделение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Подразделение - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше