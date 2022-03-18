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Постер к 2-му сезону сериала Подразделение
Киноафиша Сериалы Подразделение Сезоны Сезон 2

La Unidad
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Подразделение»

Во 2-м сезоне сериала «Подразделение» после полутора лет интенсивных поисков сотрудники спецотдела во главе с главным комиссаром Карлой Торрес задержали одного из разыскиваемых лидеров джихадистов. Но эта операция приводит в действие план мести против членов команды. Полицейские ищут способ защитить себя, преследуя членов террористической группировки. Они еще не довели до конца свой план нападения на команду Карлы. На Маркоса совершают нападение, пока его маленькая дочь Луа спит в своей комнате. Зная, что каждый может стать мишенью, они назначают полицейский эскорт всем членам отряда.

Список серий сериала Подразделение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episódio 1
Сезон 2 Серия 1
18 марта 2022
Серия 2 Episódio 2
Сезон 2 Серия 2
18 марта 2022
Серия 3 Episódio 3
Сезон 2 Серия 3
18 марта 2022
Серия 4 Episódio 4
Сезон 2 Серия 4
18 марта 2022
Серия 5 Episódio 5
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2022
Серия 6 Episódio 6
Сезон 2 Серия 6
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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