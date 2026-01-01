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Мишель Нойер Michel Noher
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Мишель Нойер

Michel Noher

Дата рождения
14 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Подразделение 7.3
Подразделение (2020)
Если бы 6.2
Если бы (2022)
Широты 6.1
Широты (2014)

Фильмография Мишель Нойер

Если бы 6.2
Если бы
драма, мелодрама 2022, Испания
Подразделение 7.3
Подразделение
драма, криминал, триллер 2020, Испания
В поисках истины 5.3
В поисках истины El desentierro
криминал, мистика, триллер 2018, Испания / Аргентина
Широты 6.1
Широты Latitudes
мелодрама, драма 2014, Бразилия
И наступит тьма 5.6
И наступит тьма And Soon the Darkness
ужасы, триллер 2010, США / Аргентина
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