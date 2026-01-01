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Фильмография
Мишель Нойер
Michel Noher
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Персоны
Мишель Нойер
Мишель Нойер
Michel Noher
Дата рождения
14 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Подразделение
(2020)
6.2
Если бы
(2022)
6.1
Широты
(2014)
Фильмография Мишель Нойер
6.2
Если бы
драма, мелодрама
2022, Испания
7.3
Подразделение
драма, криминал, триллер
2020, Испания
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5.3
В поисках истины
El desentierro
криминал, мистика, триллер
2018, Испания / Аргентина
6.1
Широты
Latitudes
мелодрама, драма
2014, Бразилия
5.6
И наступит тьма
And Soon the Darkness
ужасы, триллер
2010, США / Аргентина
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