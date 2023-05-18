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Постер к 3-му сезону сериала Подразделение
Киноафиша Сериалы Подразделение Сезоны Сезон 3

La Unidad
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 43 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Подразделение»

В 3-м сезоне сериала «Подразделение» продолжается история о подразделении, которое борется с террористической деятельностью в Испании. Члены специального отряда сталкиваются с тем фактом, что среди них может быть крот. Им удается вывезти детей главного подозреваемого в Испанию, чтобы оказать на него давление. При этом ведется активная работа по поиску возможных кротов. После подтверждения наличия крота производятся аресты. Но в расследовании появляются новые препятствия. Очередная атака подвергает команду Карлы испытанию, поскольку им приходится сталкиваться с непредвиденными последствиями без поддержки властей.

Список серий сериала Подразделение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episódio 1
Сезон 3 Серия 1
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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