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Постер к 1-му сезону сериала Подразделение
Киноафиша Сериалы Подразделение Сезоны Сезон 1

La Unidad
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подразделение»

В 1-м сезоне сериала «Подразделение» в Мадриде создается специальный отдел из полицейских, которые должны арестовать террористическую группировку, готовящую массовое нападение, после того как в Испании задержали их лидера. Недостаток ресурсов и необходимость поимки террористов усиливают напряженность внутри команды, члены которой также вынуждены решать личные проблемы, связанные с их безудержной преданностью работе. Маркос возглавляет группу, которая ищет двух террористов по всему его району. Теперь, когда у беглецов больше нет ни оружия, ни какой-либо материально-технической поддержки, шансы найти их как никогда высоки.

Список серий сериала Подразделение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episódio 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2020
Серия 2 Episódio 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2020
Серия 3 Episódio 3
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2020
Серия 4 Episódio 4
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2020
Серия 5 Episódio 5
Сезон 1 Серия 5
15 мая 2020
Серия 6 Episódio 6
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2020
График выхода всех сериалов
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