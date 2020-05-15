Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Подразделение
Киноафиша Сериалы Подразделение Сезоны

Подразделение, список сезонов

La Unidad
Год выпуска 2020
Страна Испания
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Movistar+
Список сезонов сериала «Подразделение»
Подразделение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 15 мая 2020
 
Подразделение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 18 марта 2022
 
Подразделение - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1 эпизод 18 мая 2023
 
Related video
«Тьфу! Деревня!»: угадайте героев фильма «Любовь и голуби» по одной фразе (тест)
Голые стены: на ремонт в доме Пеговой страшно смотреть (фото)
В черном платье: побледневшая Собчак отличилась на премьере сериала Богомолова
Чтиво 18+: Пушкину пришлось убрать эти пикантные эпизоды из «Руслана и Людмилы»
Известный режиссер отказывается снимать сестер Арнтгольц: дело вот в чем
Сейчас сцена с трактором из «Афони» вызывает только смех: Крамаров из-за нее чуть не поседел
На экране еще цветочки: как в арабских гаремах избавлялись от наложниц
Это блюдо во всем мире считают русским: только у нас уверены, что его придумали французы
Королевой не постеснялась: известная певица пофлиртовала с Тарзаном
Интимный секрет Цискаридзе: что носят мужчины-танцоры вместо нижнего белья
Трем знакам Зодиака приготовиться: зимой их ждут глобальные перемены в жизни
Илью Ковригина должен был играть другой: вы точно оцените выбор режиссера «Девчат»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше