В 6-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» маленькие кулинары наденут белые фартуки, чтобы поучаствовать в битве талантов. 24 ребенка из разных штатов должны показать, на что способны на кухне. Среди конкурсов индивидуальные задания, которые будут большим и часто неприятным сюрпризом, а также командные. Опытные судьи будут наблюдать за ходом соревнования, оценивать, как проявляют себя игроки и кто из них достоин быть в ресторанном деле. В программе появятся победители прошлых сезонов и Матильда Рамзи, идущая по пятам своего знаменитого отца.