MasterChef Junior (2013), season 6

MasterChef Junior season 6 poster
MasterChef Junior 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 2 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"MasterChef Junior" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Лучший повар Америки: Дети» маленькие кулинары наденут белые фартуки, чтобы поучаствовать в битве талантов. 24 ребенка из разных штатов должны показать, на что способны на кухне. Среди конкурсов индивидуальные задания, которые будут большим и часто неприятным сюрпризом, а также командные. Опытные судьи будут наблюдать за ходом соревнования, оценивать, как проявляют себя игроки и кто из них достоин быть в ресторанном деле. В программе появятся победители прошлых сезонов и Матильда Рамзи, идущая по пятам своего знаменитого отца.

TV Show rating

6.6
Rate 13 votes
Girls Just Wanna Have Fun
Season 6 Episode 1
2 March 2018
The Boys Are Back in Town
Season 6 Episode 2
2 March 2018
Culinary ABC's
Season 6 Episode 3
9 March 2018
American Classics
Season 6 Episode 4
16 March 2018
Recipe for Love
Season 6 Episode 5
23 March 2018
No Sugar, Sugar
Season 6 Episode 6
30 March 2018
Donut Sweat It
Season 6 Episode 7
6 April 2018
Room Service
Season 6 Episode 8
13 April 2018
Tag Team
Season 6 Episode 9
13 April 2018
Under Pressure
Season 6 Episode 10
20 April 2018
A Can Do Attitude
Season 6 Episode 11
20 April 2018
Pop Up Restaurant
Season 6 Episode 12
4 May 2018
Grandma Gordon
Season 6 Episode 13
4 May 2018
The Road to the Finale
Season 6 Episode 14
15 May 2018
The Finale Pt. 1
Season 6 Episode 15
18 May 2018
The Finale Pt. 2 – The Winner
Season 6 Episode 16
18 May 2018
TV series release schedule
