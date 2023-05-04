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Постер к 1-му сезону сериала Святилище
Киноафиша Сериалы Святилище Сезоны Сезон 1

Sankuchuari – seiiki- 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Святилище »

В 1-м сезоне сериала «Святилище» действие разворачивается в современной Японии, где все еще чтят и уважают бойцов древнего народного единоборства – сумо. Однако в последние десятилетия эта великая культура превращается в бизнес, призванный продвинуть на вершину тех, у кого есть деньги и покровители. Систему ломает молодой боец Киеси Одзе, появившийся буквально из ниоткуда и взорвавший все рейтинговые таблицы. Этот парень не боится ничего и никого, он покоряет зрителей своей дерзостью и прямотой, которая сильно раздражает букмекеров и бизнесменов. Дело в том, что Киеси уже нечего терять. Сумо для него – последнее прибежище для вымещения своей ярости и боли.

Список серий сериала Святилище График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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