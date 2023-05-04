Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Святилище
Постер сериала Святилище
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Святилище

Святилище (2023 - …)

Sankuchuari – seiiki- 16+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Святилище» – это японская спортивная драма о молодом бойце сумо, ломающем многовековые устои. Киеси Одзе – отчаявшийся парень, лишившийся в жизни всего: семьи, денег, любимой девушки. Он соглашается на свой первый бой от безысходности, чтобы хоть где-то заявить о себе и выместить злость на этот мир. Опытные бойцы и тренеры уверяют Киеси, что сумо – это философия, а не ярость. Однако именно непривычное дерзкое поведение нового сумоиста подкупает публику, буквально взрывая спортивную индустрию.

Святилище - трейлер
Святилище
трейлер
В ролях
В ролях
Горо Киситани
Кимико Ё
Пьер Таки
Даити Канэко
Чейз Йи
Коюки
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Святилище - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App