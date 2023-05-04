Сериал «Святилище» – это японская спортивная драма о молодом бойце сумо, ломающем многовековые устои. Киеси Одзе – отчаявшийся парень, лишившийся в жизни всего: семьи, денег, любимой девушки. Он соглашается на свой первый бой от безысходности, чтобы хоть где-то заявить о себе и выместить злость на этот мир. Опытные бойцы и тренеры уверяют Киеси, что сумо – это философия, а не ярость. Однако именно непривычное дерзкое поведение нового сумоиста подкупает публику, буквально взрывая спортивную индустрию.