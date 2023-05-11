«Спасти единственного сына»: Рецензия Киноафиши

Лика Булатова (Анна Ардова) узнает о том, что ее сын Василий (Валерий Степанов) во время отдыха в Греции пропадает при странных обстоятельствах. У спецслужб есть сомнения по этому поводу, но мать точно знает: ее сын жив и исчез не по своей воле. Она подключает генетического отца Василия Павла (Алексей Серебряков) – спившегося врача, подрабатывающего прокапыванием слетевших с катушек богачей. Вместе им придется погрузиться в мрачный мир околовоенного Сарыкамыша, чтобы вместе спасти единственного сына.

«Спасти единственного сына» со стартовых титров под душераздирающую музыку позиционирует себя как история о поиске не только родного человека, но и себя: не зря в финальной сцене одной из серий герой Алексея Серебрякова патетично говорит, что жизнь дает ему испытательный срок. Этот сериал ставит перед собой амбициозные задачи, но выполняет их едва ли.

Спасти единственного сына

Очень стараются ведущие артисты, упомянутому выше Серебрякову сложнее. Его роль сценарно проще, частично он просто играет пародию на образы самого себя из условного «Левиафана», хлещет водочку из разных сосудов и физиономией всячески осознает свое моральное падение, не теряя как бы при этом лица. В более поздних эпизодах, подобно временно завязавшему алкоголику, стремится к риторике уровня тиктоков про волка и чрезмерной душещипательности. Будь в этом образе актер поменьше, все бы это выглядело пошло, но Серебряков каким-то чудесным образом не скатывается ни в истерику, ни в пародию.

Спасти единственного сына

Чуть проще Анне Ардовой, ее роль готовой на все для возвращения сына матери по умолчанию пробуждает у зрителя эмпатию, можно было бы и не заморачиваться, но Ардова играет последовательно, тонко и честно, несмотря на местами слабый материал. В итоге получается слегка мыльный (но хорошее мыло еще никому не навредило), но цельный и убедительный образ.

Старается и второй план. Ветка сына Василия, пусть и полна сценарных условностей и чисто ветеринарных допущений, смотрится вполне внятно. Автор сценария, Ариф Алиев, в числе прочих был сценаристом «Кавказского пленника». Неплохи и Дмитрий Чеботарев в роли врача с чрезмерной половой активностью, и брутальный Рамиль Сабитов, и красиво растерянная Нино Нинидзе.

Спасти единственного сына

Проблема в том, что это прилично сыгранное кино клеится на крайне жидкий сценарный скелет, из-за чего вроде бы понятная история кажется неоправданно раздутой. Особенно грешит этим первый эпизод, далее серии кажутся насыщеннее на события, но динамичного темпоритма история пока не обретает, пусть нам показывают и колоритные эпизоды из жизни волонтеров, и корректную историю восстановления былых отношений. Линия отношений родителей забирает все зрительское внимание, линия сына смотрибельна, но предсказуема, все прочие сюжетные линии (например, работа старшего лейтенанта Терехова в исполнении Александра Кудренко), исходя из трех серий, ведут в никуда. Ждем, что будет дальше.