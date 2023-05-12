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Постер к 1-му сезону сериала Спасти единственного сына
Киноафиша Сериалы Спасти единственного сына Сезоны Сезон 1

Спасти единственного сына 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спасти единственного сына»

В 1-м сезоне сериала «Спасти единственного сына» молодой парень Василий Булатов отдыхает с друзьями в Греции на модном курорте, но неожиданно на туристический автобус налетают террористы и берут его в плен. Выясняется, что преступники перепутали его с другим человеком – узким специалистом, обладающим секретной информацией. Теперь Васю собираются убить «за ненадобностью», но, будучи ветеринаром, он спасает жизнь любимому соколу главаря, а заодно и себе самому. Парень еще не знает, что его мать – хирург Лика Булатова – уже выехала из России, чтобы любой ценой найти и спасти его, даже если это будет стоит ей самой жизни.

Список серий 1-го сезона сериала «Спасти единственного сына» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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