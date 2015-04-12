В 5 сезоне 9 серии сериала «Игра престолов» идущий на Винтерфелл Станнис готов принести ради победы самую большую жертву в жизни. Тем временем Джон возвращается на Стену с одичалыми, но ему и новым друзьям там отнюдь не рады.
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