Игра престолов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Игра престолов
Game of Thrones 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра престолов»

В 1 сезоне «Игры престолов» монарх Роберт Баратеон, свергнувший много лет назад Безумного Короля из династии Таргариенов, обращается за помощью к своему старому другу Эддарду. Он не хочет вмешиваться в столичные интриги, ведь его род Старков много поколений спокойно правит Северными землями Вестероса и не готов к новым потрясениям. Однако долг для него оказывается превыше всего. Тем временем на другом континенте, в Эссосе, отпрыск свергнутой династии не оставляет мыслей о Железном троне и мечтает вернуть себе власть. 

8.9
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Зима близко Winter is Coming
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2011
Королевский тракт The Kingsroad
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2011
Лорд Сноу Lord Snow
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2011
Калеки, бастарды и сломанные вещи Cripples, Bastards, and Broken Things
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2011
Волк и Лев The Wolf and the Lion
Сезон 1 Серия 5
15 мая 2011
Золотая Корона A Golden Crown
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2011
Ты побеждаешь или погибаешь You Win or You Die
Сезон 1 Серия 7
29 мая 2011
Заостренный Конец The Pointy End
Сезон 1 Серия 8
5 июня 2011
Байелор Baelor
Сезон 1 Серия 9
12 июня 2011
Пламя и Кровь Fire and Blood
Сезон 1 Серия 10
19 июня 2011
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
