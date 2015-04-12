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Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 5 Серия 4

Игра престолов 5 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 5 сезона «Игра престолов»
Грядущие войны
Сезон 5 / Серия 1 12 апреля 2015
Черно-белый дом
Сезон 5 / Серия 2 19 апреля 2015
Его Воробейшество
Сезон 5 / Серия 3 26 апреля 2015
Сыны Гарпии
Сезон 5 / Серия 4 3 мая 2015
Убей мальчишку
Сезон 5 / Серия 5 10 мая 2015
Непокорны, несгибаемы, не сломлены
Сезон 5 / Серия 6 17 мая 2015
Дар
Сезон 5 / Серия 7 24 мая 2015
Суровый дом
Сезон 5 / Серия 8 31 мая 2015
Танец Драконов
Сезон 5 / Серия 9 7 июня 2015
Милосердие матери
Сезон 5 / Серия 10 14 июня 2015
О чем серия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Игра престолов» Джейме и Бронн пытаются в обстановке секретности пробраться в Дорн морем. Тем временем Санса обсуждает свои перспективы с Мизинцем, а на Севере Джона Сноу пробует соблазнить колдунья Мелисандра.

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