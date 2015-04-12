В 5 сезоне 4 серии сериала «Игра престолов» Джейме и Бронн пытаются в обстановке секретности пробраться в Дорн морем. Тем временем Санса обсуждает свои перспективы с Мизинцем, а на Севере Джона Сноу пробует соблазнить колдунья Мелисандра.
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