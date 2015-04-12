В 5 сезоне 8 серии сериала «Игра престолов» в Эссосе Тирион Ланнистер, наконец, встречает Дейнерис, и они понимают, что между ними есть нечто общее. Джон Сноу использует весь свой дар убеждения, чтобы заключить новый союз с одичалыми за Стеной.
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