Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел»

Волан-де-Морт был гениален, но так и не понял, что Гарри — крестраж: объясняем, почему так произошло

Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась

Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской

Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления

Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира