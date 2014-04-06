Меню
Game of Thrones 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Игра престолов»

В 4 сезоне «Игры престолов» к финалу приближается Война Пяти Королей, и героям всегда нужно быть начеку. За каждым углом плетут интриги, уцелевшие фракции заключают обреченные союзы, а предатели могут оказаться ближе, чем кажется. Готовится свадьба своенравного короля Джоффри и его очаровательной невесты Маргери из рода Тирелл. На Севере Джон Сноу должен предупредить Ночной Дозор о готовящемся вторжении одичалых из-за Стены. Тем временем за Узким морем Дейнерис пытается совладать с драконами и армией.

Рейтинг сериала

8.9
Оцените 18 голосов
Два меча Two Swords
Сезон 4 Серия 1
6 апреля 2014
Лев и Роза The Lion and the Rose
Сезон 4 Серия 2
13 апреля 2014
Разрушительница оков Breaker of Chains
Сезон 4 Серия 3
20 апреля 2014
Верный клятве Oathkeeper
Сезон 4 Серия 4
27 апреля 2014
Первый этого имени First of His Name
Сезон 4 Серия 5
4 мая 2014
Законы Богов и Людей The Laws of Gods and Men
Сезон 4 Серия 6
11 мая 2014
Пересмешник Mockingbird
Сезон 4 Серия 7
18 мая 2014
Гора и змей The Mountain and the Viper
Сезон 4 Серия 8
1 июня 2014
Дозорные на стене The Watchers on the Wall
Сезон 4 Серия 9
8 июня 2014
Дети The Children
Сезон 4 Серия 10
15 июня 2014
