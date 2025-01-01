Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Боро , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Боро Сезоны Сезон 1

The Boroughs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Боро»

В 1 сезоне сериала «Боро» в пустыне в Нью-Мексико располагается захудалый, наполовину заброшенный и забытый богом городок. На этой безблагодатной почве ничего не растет, да и крупных предприятий поблизости нет, поэтому молодежь давно перебралась с малой родины в большие города Америки. В поседении остались по большей части немощные пенсионеры – одинокие старики, доживающие свой век и не стремящиеся к иной судьбе. Однако именно это место выбирает для появления в человеческом мире загадочная потусторонняя сущность, ворующая у людей их время. Старикам придется побороться за единственное, что для них теперь важно.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Боро График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат
Неожиданно этот сериал НТВ получил рейтинг 8,9 на IMDb: и вот чем он отличается от хитов вроде «Невского» и «Первого отдела»
Волан-де-Морт был гениален, но так и не понял, что Гарри — крестраж: объясняем, почему так произошло
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше