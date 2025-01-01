Меню
Цитаты из ТВ-шоу Saturday Night Live

George W. Bush Я буду здесь ещё долго. На месте, принимая трудные решения 24/7. Это 24 часа в неделю, 7 месяцев в году.
["Открывающая фраза "Weekend Update"]
Чеви Чейз Добрый вечер. Я Чеви Чейз, а вы — нет.
Церковная дама [интервьюируя Энн Хэч] Итак, Энн, ты называешь себя "бисексуалкой". Я так понимаю, это значит, что когда ты засунешь свою маленькую ручку в штаны кого-то, ты довольна тем, что там найдёшь.
Джордж Буш-старший [говоря о Джордже Буше-младшем] Ты всегда был немного медлителен. Врачи называют это дислексией. Но когда ты был младше, мы просто называли это отсталостью...
Sean Connery Тук-тук.
Alex Trebek Кто там?
Sean Connery Это я, тот парень, который переспал с твоей мамой прошлой ночью!
[повторяемая фраза]
Stuart Smalley ...потому что я достаточно хорош, умен и - чёрт возьми - люди меня любят!
Kevin Nealon В здравоохранении хорошие новости: учёные объявили об изобретении женского презервертива. Презерватив надевается плотно на бокал с вином.
Danny DeVito Расслабься, Леди Церковь. Ты ведёшь себя так, будто с тех пор, как Айк носил свои собственные клюшки для гольфа, у тебя не было шанса на удовольствие.
Parent Мой сын посмотрел этот фильм с Тимом Алленом девять раз. Он обожает Санту.
Dan Aykroyd Сынок, дай тебе расскажу. Я сидел с Тимом Алленом. Он обычный человек, но он не Санта-Клаус.
Jimmy Fallon Ребята, у нас в команде интерн Санджи. Санджи обожает ваш фильм. Что ты думаешь, Санджи?
[С индийским акцентом]
Jimmy Fallon Ра да да да да да да да да. О боже, мне понравился 'Нью-Йоркская минута'. Я люблю его, мой любимый фильм.
Ashley Olsen Спасибо, Санджи.
Jimmy Fallon [как радио-DJ] Нет, подожди минутку. Санджи, тебе правда понравился фильм?
[как Санджи]
Jimmy Fallon О да. 'Нью-Йоркская минута' — очень хороший фильм. Ра да да да да да да да.
[С черным акцентом]
Jimmy Fallon Эй, Санджи, постой.
[Обычным голосом]
Jimmy Fallon Ой, наш погодник Тайрон Вашингтон только что присоединился.
[как Тайрон]
Jimmy Fallon Эй, Санджи, единственная причина, по которой тебе понравился этот фильм, это что он был установлен в Нью-Йорке и это был бомба.
[как он сам]
Jimmy Fallon Слушай, Тайрон, ну давай, это ниже плинтуса.
[как Санджи]
Jimmy Fallon Ты, сукин сын, я не араб. Я говорил тебе об этом много раз.
[как Тайрон]
Jimmy Fallon О да, тогда почему у тебя тюрбан на голове?
[как Санджи]
Jimmy Fallon Я говорил тебе, я шейх. Почему ты носишь эту майку Метс? Ты играешь за чертовых Метс?
[как другой человек]
Jimmy Fallon Думаю, Санджи собирается устроить взрыв, ребята.
[как Тайрон]
Jimmy Fallon Я тебя убью!
[как Санджи]
Jimmy Fallon Я не знаю, что делать. Ра да да да да да да.
[как он сам]
Jimmy Fallon Эй, ребята, ребята, ребята. Успокойтесь. Успокойтесь.
Joe Piscopo Добрый вечер. Я Джо Писко. В этом году исполняется 20 лет с момента смерти президента Джона Ф. Кеннеди. Мы собрали этих троих людей, чтобы они поделились с нами своими воспоминаниями о том, когда они узнали, что президента Кеннеди застрелили. Джим, начнём с тебя. Что ты делал, когда услышал, что президента Кеннеди застрелили?
James Belushi Ну, я был в колледже и шел через кампус, чтобы позвонить, и этот парень подбежал и сказал: 'Президент Кеннеди застрелен', так что я...
Joe Piscopo Погоди; сколько тебе лет?
James Belushi Мне 26. Так что, в общем, я пошёл искать телевизор и...
Joe Piscopo Подожди минуту. Ты хочешь сказать, что тебе было 6 лет, когда ты был в колледже?
James Belushi Нет, мне было 19. В любом случае...
Joe Piscopo Подожди минутку! Ты не знал, что президента Кеннеди застрелили, пока не узнал это восемь лет назад?
James Belushi Ну, слушай; знаешь, я был занят учёбой, девушками и спортом и вообще не интересовался текущими событиями.
Joe Piscopo Я не могу в это поверить. Мэри, когда ты узнала, что президента Кеннеди застрелили?
Mary Gross Ну, Джо, в свете того, что только что произошло, мне стыдно признаться, что Джим сказал мне это прямо перед началом шоу.
James Belushi [смеясь] Какой же ты дурак, а, Джо?
Joe Piscopo Я не могу в это поверить! Это было одним из самых важных событий 20 века, а вы, люди, совершенно не в курсе!
Tim Kazurinsky [в шоке] Подожди минутку! Президент Кеннеди мёртв? Как? Когда?
Joe Piscopo Да! Боже мой, его застрелили в Далласе!
Tim Kazurinsky О, нет! Нет! Пожалуйста, нет!
[начинает безудержно плакать и держится за других участников]
Tim Kazurinsky Президент Кеннеди мёртв!
Joe Piscopo [качая головой] Это был Джо Писко; доброй ночи.
Host Добрый вечер. Я Лоренс Флайшакер, и добро пожаловать в "Настоящую Историю". Сегодня мы продолжаем нашу серию о Президентах США. Знаете, история часто приукрашивает себя? Например, многие годы считали, что Томас Джефферсон был мужчиной, а его жена изменяла ему... тогда как сейчас мы знаем, что это обратная правда. Сегодня мы заглянем за очередной миф истории, чтобы узнать "Настоящую Историю."
Abraham Lincoln [Линкольн входит в ложе театра Форда, громко и, похоже, пьяный] Извините. Извините. Извините! Извините. Оооооооо.
[падает на своё место]
Abraham Lincoln Извините за опоздание, ребята, но я освобождал некоторых негров! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
General Это абсолютно нормально, мистер Президент.
Abraham Lincoln [Обнимая жену за плечи] Эй, эй, эй, разве это не Первая Леди, а? Я просто надеюсь, что я её первый мужчина!
Mary Lincoln Абрахам, пожалуйста, спектакль!
Abraham Lincoln О, я видел его пять раз, Мэри...
Theatre patron Да, ну, некоторые из НАС не видели!
Abraham Lincoln [встаёт и насмехается над ним] Ну, извините, приятель, а? Что я, просто Президент Соединённых ШТАТОВ!
Abraham Lincoln [громко ест шоколадный батончик; публика делает замечание] ИЗВИНИТЕ! О, эй, мне нравится эта часть! Мне это нравится. Смотрите, как она даст этому придурку отпор. Смотрите.
Abraham Lincoln [кричит на сцену] Эй, эй! Скажи ему, детка! ДА! УУУУУ!
[садится обратно]
Abraham Lincoln Некоторые люди просто не умеют наслаждаться театром.
Theatre patron Эй, потише, ладно?
Abraham Lincoln [встаёт] Эй, держи это при себе, приятель!
[сбрасывает напиток и попкорн с балкона]
Abraham Lincoln Опа!
Theatre patron Смотри куда идёшь!
Abraham Lincoln Эй, извини, приятель! Слушай, пришли мне свой счет за уборку! На мой ГЕТТИСБУРГСКИЙ АДРЕС! Ах, ха-ха-ха-ха!
General Мистер Президент, мистер Президент, я слышал, что молодая женщина, исполняющая роль Сары сегодня, на устах у Вашингтона.
Abraham Lincoln О, да?
[смотрит через оперные бинокли]
Abraham Lincoln ВОУ, ДА! Эй, я думал, мои глаза видели славу, но взгляните на эту красотку!
[встает и машет в сторону сцены]
Abraham Lincoln Эй, эй, эй, ангелочка! Ууу, ууу, ууу! Сюда, а?
Theatre patron [с акцентом конфедерата] Вы будете молчать, сударь?
Abraham Lincoln [встаёт] Эй, эй, вы собираетесь что-то с этим сделать?
Theatre patron Могу, сударь!
Abraham Lincoln Да, и с какой конфедеративной армией, крекер?
Theatre patron Я вас предупредил, сударь!
Abraham Lincoln [теряет терпение] Да, и что ты собираешься сделать? Что, ты собираешься меня застрелить, приятель, а?
Host А дальше — это история. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на следующей неделе в "Настоящей Истории" для "Хиросима: Мошенничество века".
Norm Macdonald Согласно новому медицинскому отчету, среди старшеклассников выросло употребление наркотиков.
[Норм показывает горсть денег]
Norm Macdonald [косвенно] Неужели я не в курсе?
Джулия Чайлд Добро пожаловать. Я Джулия Чайлд. Сегодня мы будем готовить праздничный ужин, и начнём с половинки курицы, красивой, жирной жареной курицы. Первым делом, уберите внутренности - и вы действительно должны их сохранить. Они делают отличный бульон для супа. Или можно сохранить печень и обжарить её с луком для лёгкой закуски; а если у вас несколько печеней, вы можете сделать прекрасный паштет, или вкуснейшую колбасу из печени, которую можно намазать на крекер - на крекер Ритц, или Солтину... или ржаной хлеб, или хлеб из ржи... или если вы отмечаете еврейские праздники, вы можете сделать нарезанную печень и сформировать из неё бюст друга... если кто-то женится или делает бар-мицву... я правильно говорю? Бар-мицва? Или, если у вас есть маленький котёнок или собаку, они любят печень. Сохраните печень! Не выбрасывайте её! Надеюсь, я донесла свою мысль. Не выбрасывайте печень. Так, где я остановилась? Ах, да. В общем, пришло время разделать курицу. Для этого вам нужен очень острый нож. Без острого ножа вы ничего не сделаете!
[Она держит курицу и режет её острым ножом]
Джулия Чайлд Теперь положите курицу на живот и сделайте надрез вдоль позвоночника до носика, вот так...
[Она вдруг роняет нож]
Джулия Чайлд Чёрт! О! О, теперь я вляпалась - я порезала палец. Ну что ж, с одной стороны, я рада, что это произошло...
[Кровь брызгает из её руки на курицу]
Джулия Чайлд Мы никогда не обсуждали, что делать. Сначала нужно остановить bleeding.
[Она держит фартук над рукой]
Джулия Чайлд Лучший способ - прижать к фартуку, вот так...
[Кровь продолжает брызгать по кухне]
Джулия Чайлд Теперь поднять руку выше головы, чтобы кровь не поднималась.
[Кровь продолжает брызгать, разлетаясь повсюду]
Джулия Чайлд Ну, похоже, что фартук не помогает, так что я рекомендую натуральные коагулянты, такие как куриная печень...
[Она поднимает куриную печень]
Джулия Чайлд Помните, не выбрасывайте печень!
[Кровь струится на куриную печень]
Джулия Чайлд О, Боже, она пульсирует! Ну, можно сделать жгут, используя куриную кость...
[Она завязывает полотенце и куриную кость вокруг руки]
Джулия Чайлд Найдите точку давления между сердцем и раной - в данном случае, запястьем - и остановите кровь. Это крайний случай, однако, потому что вы можете потерять руку, если слишком сильно затянете!
[Кровь продолжает брызгать. Она начинает немного терять сознание]
Джулия Чайлд Если вы слишком чувствительны, чтобы завязать жгут, вы можете вызвать Скорую помощь - времени осталось мало...
[Она бредёт к телефону на задней стене и поднимает его]
Джулия Чайлд Теперь на каждом телефоне на кухне должен быть написан экстренный номер где-нибудь...
[Она смотрит на свой телефон]
Джулия Чайлд На этом ничего нет! 9-1-1!
[Она пытается набрать номер, но не может]
Джулия Чайлд О, этот телефон - реквизит, он не работает!
[Она бросает телефон, становясь всё более обессиленной]
Джулия Чайлд Как жаль, потому что я вспоминаю время, когда была маленькой девочкой и у меня... была собака по имени Адмирал... и я давала ему печень... а моя мама подарила мне куклу...
[Она начинает раскачиваться из стороны в сторону и пустыми глазами смотрит на зрителей]
Джулия Чайлд Почему вы все кружитесь? Эмм... думаю, я сейчас собираюсь уснуть... приятного аппетита...
[Она падает головой на стол, на курицу, но успевает в последний раз подняться]
Джулия Чайлд Сохраните печень!
[Она падает обратно на стол и дергается, прежде чем умереть]
Amy Poehler [На Уикенд-Обновлении] USA Today сообщает, что Бритни Спирс, возможно, снова беременна. Бритни, Кевин; от имени всех людей на земле, прекратите размножаться! Бред и Анджелина, ладно; но Бритни и Кевин, пожалуйста, остановитесь; сейчас.
Tim Meadows Он говорил что-то о том, что люди могут пострадать?
Lorne Michaels Он что-то сказал после истории с рейтингами, но я действительно не слушал.
🧡
Tyrone Green Темно и одиноко в летнюю ночь. Убей моего landlord. Убей моего landlord. Собака-охранник лает. Она кусает? Убей моего landlord. Убей моего landlord. Влезь в его окно. Сломай ему шею. А потом я начну ломать его дом. Нет причин. Какого черта? Убей моего landlord. Убей моего landlord. C-I-L мой ленд лорд!
Marty Culp Мы с Бобби когда-то сталкивались с ужасами, когда споткнулись о травку.
Wayne Campbell Мир Уэйна. Мир Уэйна. Время веселиться. Отлично.
["Уикенд-новости" открытие]
Норм МакДональд Добрый вечер, это фейковые новости.
Дэн Айкройд Я менеджер станции Дэн Айкройд. В последние несколько недель в Лос-Анджелесе актер Ли Марвин и его бывшая сожительница Мишель Триола Марвин находятся в суде, чтобы разрешить её требование, согласно которому он должен ей половину своего дохода за те шесть лет, которые они прожили вместе. Это станет темой сегодняшнего 'Точка против Точки'. Джейн представит Про-Мишель Триолу, а я выступлю с Анти-Мишель-Триолой.
Джейн Кёртин Дэн, времена меняются, а вместе с ними и природа отношений. Люди сейчас не хотят жениться, и, глядя на статистику разводов, кого можно в этом винить? Но отсутствие листка бумаги не означает отсутствие полной приверженности. Женщина в этих современных отношениях может отказаться от всех своих личных увлечений; как утверждает Мишель Марвин; чтобы полностью поддерживать карьеру своего мужчины. И Мишель Марвин всего лишь просит, чтобы суд признал эту реальность. Дэн, есть старая пословица: За каждым успешным мужчиной стоит женщина. Любящая, заботливая, самоотверженная женщина. Но ты, Дэн, ничего не знаешь об этом, потому что нет старой пословицы о том, что стоит за жалким провалом.
Дэн Айкройд Джейн, ты невежественная ш#люшка. Измятая, высохшая ш#юха, как ты и Мишель Триола, знают правила: если хочешь контракт, подпиши на линии. О, но давайте все прольем слезу за бедную Мишель Триолу. Были только показания о том, что у нее было половое сношение более сорока раз с другим мужчиной, пока она жила с актером Ли Марвином. Но, наверное, такая модная распущенность ничего не значит для кого-то вроде тебя, Джейн, кто перескакивает с кровати на кровать с частотой дешевой радиостанции. Но ад не знает ярости, как уязвленная женщина, и Мишель Триола, как визжащая, скрипучая, жадная свиноматка, рвется к последним трем миллионам долларов актера Ли Марвина. Я думаю, что ты и Мишель Триола говорите, что пока вы лежите на спине, счетчик идет. Ну, пожалуйста, освободите нас от бреда и скажите тарифы в начале. Тогда мы сможем выбрать, с какими дюжинами и скачущими по всему свету ш#люшками жить вместе.
Langford T. Belmont Так что, когда приходит время починить этот магнит на холодильнике или собрать небольшой домик из палочек от мороженого, вам не нужен какой-то дёшевый синтетический клей. Вам нужна настоящая мясная паста из кобылы.
Tina Fey В других новостях, Кортни Лав подала заявление о запрете на общение против предполагаемого преследователя на этой неделе. Кортни, пожалуйста, я знаю, что мы можем все решить, если ты дашь мне шанс, пожалуйста.
[посылает поцелуй]
Various [повторяемая фраза]
Various Теперь, меня зовут Мэтт Фоли. Я разведен, мне тридцать пять лет, и я живу в фургоне, неподалеку от реки!
Ross Perot Теперь я думаю, что дефицит — это как сумасшедшая старая тётка, которая живёт в подвале: все знают, что она там, но никто не хочет о ней говорить. Что ж, я говорю, пусть поднимут её и хорошенько обольют.
[в "Воскресном обзоре" показывают эскиз ФБР о Юнабомере]
Норм МакДональд На этой неделе ФБР выпустило этот эскиз Юнабомера. Вскоре после этого был выдан ордер на арест "Странного Эла" Янковича.
["Заключительная фраза "Уикенд-онлайн"]
Колин Куин Это моя история, и я её не меняю.
["Заключительная реплика "Уикенд-апдейт"]
Dennis Miller Это были новости, а я пошёл.
Деннис Миллер [после того, как Джон Ловиц вернулся к столу "Обновлений в выходные"] Лизнутый Ловицем... какое ада концентрическое это круг?
Jackie Rogers Jr. Это самое эффективное средство для улучшения памяти на рынке. Оно улучшит вашу краткосрочную память. Оно улучшит вашу долгосрочную память. И, что самое главное, оно улучшит вашу краткосрочную память.
Джордж Х.У. Буш [обучая Дубью, как говорить с прессой] Ну, сынок, попробуй еще раз.
Джордж У. Буш Нет, ты у меня болит голова! Могу я просто сходить за Пап-Тартом?
Джордж Буш старший [во время дебатов кандидатов в президенты Республиканской партии 1988 года] Видите! Вот почему люди говорят, что Боб Дол является злым человеком; из-за таких вещей!
Боб Дол Подождите минутку, мистер Буш. Вы знаете, я знаю, все знают, где Боб Дол стоит по вопросам. Я не злой человек; и если вы назовете меня так снова, я засуну свою ручку вам в #$$.
Kevin Nealon [добавляя к отчету в эфире 'Уикенд-апдейт'] ... и, кроме того, два плюс два равно четыре.
["Заключительная фраза "Уикенд обновлений"]
Кевин Нилон Я Кевин Нилон, и это новость для меня.
