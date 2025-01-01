Host
Добрый вечер. Я Лоренс Флайшакер, и добро пожаловать в "Настоящую Историю". Сегодня мы продолжаем нашу серию о Президентах США. Знаете, история часто приукрашивает себя? Например, многие годы считали, что Томас Джефферсон был мужчиной, а его жена изменяла ему... тогда как сейчас мы знаем, что это обратная правда. Сегодня мы заглянем за очередной миф истории, чтобы узнать "Настоящую Историю."
Abraham Lincoln
[Линкольн входит в ложе театра Форда, громко и, похоже, пьяный] Извините. Извините. Извините! Извините. Оооооооо.
[падает на своё место]
Abraham Lincoln
Извините за опоздание, ребята, но я освобождал некоторых негров! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
General
Это абсолютно нормально, мистер Президент.
Abraham Lincoln
[Обнимая жену за плечи] Эй, эй, эй, разве это не Первая Леди, а? Я просто надеюсь, что я её первый мужчина!
Mary Lincoln
Абрахам, пожалуйста, спектакль!
Abraham Lincoln
О, я видел его пять раз, Мэри...
Theatre patron
Да, ну, некоторые из НАС не видели!
Abraham Lincoln
[встаёт и насмехается над ним] Ну, извините, приятель, а? Что я, просто Президент Соединённых ШТАТОВ!
Abraham Lincoln
[громко ест шоколадный батончик; публика делает замечание] ИЗВИНИТЕ! О, эй, мне нравится эта часть! Мне это нравится. Смотрите, как она даст этому придурку отпор. Смотрите.
Abraham Lincoln
[кричит на сцену] Эй, эй! Скажи ему, детка! ДА! УУУУУ!
[садится обратно]
Abraham Lincoln
Некоторые люди просто не умеют наслаждаться театром.
Theatre patron
Эй, потише, ладно?
Abraham Lincoln
[встаёт] Эй, держи это при себе, приятель!
[сбрасывает напиток и попкорн с балкона]
Abraham Lincoln
Опа!
Theatre patron
Смотри куда идёшь!
Abraham Lincoln
Эй, извини, приятель! Слушай, пришли мне свой счет за уборку! На мой ГЕТТИСБУРГСКИЙ АДРЕС! Ах, ха-ха-ха-ха!
General
Мистер Президент, мистер Президент, я слышал, что молодая женщина, исполняющая роль Сары сегодня, на устах у Вашингтона.
Abraham Lincoln
О, да?
[смотрит через оперные бинокли]
Abraham Lincoln
ВОУ, ДА! Эй, я думал, мои глаза видели славу, но взгляните на эту красотку!
[встает и машет в сторону сцены]
Abraham Lincoln
Эй, эй, эй, ангелочка! Ууу, ууу, ууу! Сюда, а?
Theatre patron
[с акцентом конфедерата] Вы будете молчать, сударь?
Abraham Lincoln
[встаёт] Эй, эй, вы собираетесь что-то с этим сделать?
Theatre patron
Могу, сударь!
Abraham Lincoln
Да, и с какой конфедеративной армией, крекер?
Theatre patron
Я вас предупредил, сударь!
Abraham Lincoln
[теряет терпение] Да, и что ты собираешься сделать? Что, ты собираешься меня застрелить, приятель, а?
Host
А дальше — это история. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на следующей неделе в "Настоящей Истории" для "Хиросима: Мошенничество века".