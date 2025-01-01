Joe Piscopo Добрый вечер. Я Джо Писко. В этом году исполняется 20 лет с момента смерти президента Джона Ф. Кеннеди. Мы собрали этих троих людей, чтобы они поделились с нами своими воспоминаниями о том, когда они узнали, что президента Кеннеди застрелили. Джим, начнём с тебя. Что ты делал, когда услышал, что президента Кеннеди застрелили?

James Belushi Ну, я был в колледже и шел через кампус, чтобы позвонить, и этот парень подбежал и сказал: 'Президент Кеннеди застрелен', так что я...

Joe Piscopo Погоди; сколько тебе лет?

James Belushi Мне 26. Так что, в общем, я пошёл искать телевизор и...

Joe Piscopo Подожди минуту. Ты хочешь сказать, что тебе было 6 лет, когда ты был в колледже?

James Belushi Нет, мне было 19. В любом случае...

Joe Piscopo Подожди минутку! Ты не знал, что президента Кеннеди застрелили, пока не узнал это восемь лет назад?

James Belushi Ну, слушай; знаешь, я был занят учёбой, девушками и спортом и вообще не интересовался текущими событиями.

Joe Piscopo Я не могу в это поверить. Мэри, когда ты узнала, что президента Кеннеди застрелили?

Mary Gross Ну, Джо, в свете того, что только что произошло, мне стыдно признаться, что Джим сказал мне это прямо перед началом шоу.

James Belushi [смеясь] Какой же ты дурак, а, Джо?

Joe Piscopo Я не могу в это поверить! Это было одним из самых важных событий 20 века, а вы, люди, совершенно не в курсе!

Tim Kazurinsky [в шоке] Подожди минутку! Президент Кеннеди мёртв? Как? Когда?

Joe Piscopo Да! Боже мой, его застрелили в Далласе!

Tim Kazurinsky О, нет! Нет! Пожалуйста, нет!

[начинает безудержно плакать и держится за других участников]

Tim Kazurinsky Президент Кеннеди мёртв!