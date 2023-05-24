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Платонические отношения 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Платонические отношения
Киноафиша Сериалы Платонические отношения Сезоны Сезон 1

Platonic
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Платонические отношения»

В 1 сезоне сериала «Платонические отношения» на дружеской вечеринке лицом к лицу сталкиваются люди, не видевшие друг друга много лет. У парня есть непростые отношения, находящиеся на грани провала. А у девушки есть ревнивый парень и куча проблем на работе. Одним словом, оба ведут типичнейшую взрослую жизнь. Но когда-то эти двое были друг для друга самыми близкими друзьями, и теперь они оба скучают по этим временам. Слово за слово, симпатия возвращается, герои находят друг в друге поддержку и надежду. Вот только выясняется, что теперь им непросто сохранять невинные платонические отношения на прежних «школьных» условиях…

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Платонические отношения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2023
Ящерица Гэндальф Gandalf the Lizard
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2023
Партнерский прием Partner's Retreat
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2023
Вечеринка в честь развода Divorce Party
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2023
Парень моей жены My Wife's Boyfriend
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2023
26 - это серьезно The Big Two Six
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2023
Пусть течет река Let the River Run
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2023
Сан-Диего San Diego
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2023
В гости с ночевкой Slumber Party
Сезон 1 Серия 9
4 июля 2023
Когда Уилл встретил Сильвию When Will Met Sylvia
Сезон 1 Серия 10
12 июля 2023
График выхода всех сериалов
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