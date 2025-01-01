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Платонические отношения
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Платонические отношения, список сезонов
Platonic
Год выпуска
2023
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Стрим-сервис
Apple TV+
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
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Список сезонов сериала «Платонические отношения»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
24 мая 2023 - 12 июля 2023
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
6 августа 2025 - 1 октября 2025
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