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Постер сериала Платонические отношения
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Платонические отношения, список сезонов

Platonic
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Apple TV+

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Платонические отношения»
Платонические отношения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 24 мая 2023 - 12 июля 2023
 
Платонические отношения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 6 августа 2025 - 1 октября 2025
 
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