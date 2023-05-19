«Платонические отношения»: Рецензия Киноафиши

Троп «из друзей в возлюбленные» – это, наверное, самый заезженный киносюжет. Примеров, подтверждающих эту мысль, немерено: «Один день», «Секс по дружбе» и фильм-нетленка «Когда Гарри встретил Салли». В них все идет примерно по одному сценарию: сначала дружба, затем невзаимная симпатия, расставание на несколько лет, после которого все причастные осознают, что жить друг без друга не могут, воссоединяются, живут долго и счастливо вместе и в идеале умирают в один день. В общем, на дружбе между мужчиной и женщиной кинематограф словно поставил крест. Оттого сериал «Платонические отношения» оказывается глотком свежего воздуха – здесь ее существование не подвергается сомнению.

Все начинается с воссоединения старых друзей – Сильвии (Роуз Бирн) и Уилла (Сет Роген). Она – типичная мамочка из пригорода Лос-Анджелеса, посвятившая последнее десятилетие своей жизни заботе о муже и троих детях, а он – владелец бара и специалист по пивоварению, который только что развелся. Точнее сказать, воссоединением там поначалу и не пахнет: несмотря на общие воспоминания о бурной молодости, этим двоим даже и поговорить не о чем – в настолько разных мирах они теперь живут. Тем не менее их следующая встреча через пару дней на вечеринке в заведении Уилла станет отправной точкой для возрождения старой дружбы.

В сущности, «Платонические отношения» – это не про извечный вопрос о существовании дружбы между мужчиной и женщиной (как может показаться по всему промо сериала), а про возможность сохранить вообще любую дружбу, когда вас, казалось бы, вообще ничего не связывает. Поддерживать отношения в юности проще – проблемы и переживания у вас примерно одни и те же, а вот когда все пошли разными путями и повзрослели порознь, коммуницировать становится, мягко говоря, сложнее.

Платонические отношения

Так и происходит с главными героями, причем создатели сериала возвращают их в жизни друг друга, когда оба оказываются в одной и той же точке – кризисе среднего возраста. Сильвия переживает, что дети отдаляются от нее, а из некогда подающего надежды адвоката она превратилась просто в «жену Чарли (Люк Макфарлейн)», который очень успешен в качестве юриста – она вроде как должна гордиться, но профессиональные победы мужа скорее напоминают ей о собственном провале. В свою очередь Уилл не может смириться с недавним разводом, его партнеры по бару не в восторге от его оригинальных, но абсолютно не прибыльных идей, а отношения с молодой девчушкой в глиттере и с анимешными пучками вообще сделали из него ходячее клише. Оба пришли к осознанию, что их жизнь сложилась не так, как они надеялись, а что с этим делать – никто из них не понимает. В связи с этим они решают воскресить прошлое и начинают вместе творить какую-то несусветную дичь.

Платонические отношения

И вряд ли для этого бы нашелся лучший дуэт, чем Бирн и Роген, которым не впервой работать вместе. Порой создается впечатление, что ты смотришь не сериал, а видео из их галереи в телефоне – настолько искренней и настоящей смотрится на экране эта дружба. И именно динамика между двумя исполнителями главных ролей делает «Платонические отношения» такими обаятельными – окажись на их месте другой дуэт, вполне возможно, что сериал бы получился куда менее занятным. С другой стороны, наблюдать за Бирн и Рогеном настолько увлекательно, что второстепенные герои – муж Сильвии Чарли, ее подруга-мамочка Кейти, коллега Уилла Энди, – несмотря на всю свою колоритность, получают мало внимания, хотя это тот случай, когда персонажей на фоне хочется узнать не меньше, чем главных.

Платонические отношения

У Apple TV+ получилось очень свежее шоу, едва ли не единственное в своем роде, потому что оно показывает формат дружбы, о котором практически ничего не снимают. Тут нет никакой романтики, нет истории про некогда чужих людей, ставших друг другу семьей, – напротив, это про какую-то странную, но в самом лучшем смысле этого слова связь. Да, после своего воссоединения Сильвия и Уилл впадают в детство и ведут себя порой безответственно, порой глупо, а порой и безбашенно, но оно и понятно: всем иногда хочется вернуться во времена, когда будущее казалось безоблачным и полным возможностей, а «настоящая» жизнь была где-то далеко впереди, – особенно в моменты абсолютного недоумения от происходящего с тобой. Но все-таки, даже несмотря на такой нетипичный сюжет, главная прелесть сериала – это Бирн и Роген, которые с первых серий заставляют поверить, что платоническая любовь не просто не хуже романтической, а порой даже и лучше.