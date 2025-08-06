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Платонические отношения 2023 - 2025, 2 сезон
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Платонические отношения
Сезоны
Сезон 2
Platonic
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
6 августа 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
3 часа 40 минут
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.2
IMDb
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График выхода новых серий Платонические отношения 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
6 августа 2025
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
6 августа 2025
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
13 августа 2025
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
20 августа 2025
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
27 августа 2025
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
3 сентября 2025
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
10 сентября 2025
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
17 сентября 2025
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
24 сентября 2025
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
1 октября 2025
График выхода всех сериалов
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